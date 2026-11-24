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ポール・スコールズが、日曜日に行われたリヴァプール戦でマンチェスター・ユナイテッドが0-4で敗れた際、DFリサンドロ・マルティネスが「チームメイトを裏切った」と厳しく非難した。元MFは、アンフィールドで守備が崩壊したチーム全体のフィジカル面にも疑問を呈している。

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アンフィールドでの屈辱的敗戦を受け、スコールズがマルティネスを批判

スコールズは、日曜日にアンフィールドで喫した痛恨の リヴァプール戦0-4の敗北 で、マルティネスがチームメイトを「裏切った」と非難した。この惨敗により、マイケル・キャリックの後任に就いた 新監督ポチェッティーノ の船出は最悪のものとなった。 レニー・ヨロが序盤に退場処分を受けた とはいえ、ポチェッティーノは引き継いだチームにもっと粘り強い抵抗を期待していただろう。しかし、マンチェスター・ユナイテッドはおなじみの形で崩れ、4失点。今季の欧州5大リーグで最も失点の多い守備陣となった。

これまでマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣が十分な戦力を獲得していないと批判してきたマルティネスには、スコールズの怒りが特に向けられた。アルゼンチン代表DFは、センターサークル付近でブラッドリー・バルコラを止めようとする動きが中途半端に終わり、後半のリオ・ングモハの得点に大きく関与した。

元MF、マルティネスのプレミアリーグ適性に疑問

『The Good, The Bad & The Football』で、スコールズはマンチェスター・ユナイテッドの逆転のわずかな望みを絶った場面について、厳しい見方を示した。マルティネスに加え、同じ守備陣のハリー・マグワイアとマタイス・デ・リフトも適切に自陣へ戻らなかったと指摘した。

「昨日の3点目の場面にはマグワイア、デ・リフト、マルティネスがいた。あれはサッカーを欺くような行為だ。彼［マルティネス］は走って戻りたくなかったんだから」とスコールズは語った。「彼はフィジカル面でプレミアリーグに向いていない。本当にそうだ。テン・ハーグの下で加入した3、4年前にも、私たちはみんなそう言っていた」

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スコールズ、チームの運動能力不足を指摘

スコールズは個々のミスにとどまらず、国内のライバルと比べたマンチェスター・ユナイテッドの選手全体のコンディションと運動能力に深い懸念を示した。ユナイテッドの動きの鈍いプレーを、最近目にしたブライトンの高いフィットネスレベルと対比した。

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「私たちが抱える大きな問題は、この選手たちのフィジカルと運動能力がほかのどのチームと比べても劣っていることだ」とスコールズは説明した。「先日ブライトンの試合を見たときにも言ったが、今の彼らは上位レベルのチームだ。昨日もチャンスの数を考えれば勝つべきだったが、あれほど走れるチームは見たことがない。

「あの強度は信じられないほどだった。ユナイテッドを見ていると想像もつかない。ブライトンで見たものとは比べものにならないほど遠い。取り組む姿勢の問題ではないと思う。必要な運動能力を持つ選手がいないのだと思う。できる限り懸命に練習することはできるだろうが」

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守備の立て直し、ポチェッティーノに重い課題

マルティネスと守備陣のチームメイトは今後数週間、フィジカル面の力と献身性を証明できるか厳しく見られることになる。選手たちの運動能力不足にポチェッティーノがどう対処し、アンフィールドでの大敗後に誇りを取り戻すかが、指揮官としての最初の時期を左右するだろう。