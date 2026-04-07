スコールズ、マンチェスター・ユナイテッドにメズラウィの放出を促す

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズが、オールド・トラッフォードで迫り来る「サッカー界の粛清」の構図を描いた最近の発言により、大きな物議を醸している。彼は、来夏の移籍市場で放出すべき選手リストに、モロッコ代表のナシール・ムズラウィの名前を挙げた。

この発言は、「レッドデビルズ」が暫定監督マイケル・キャリックの指揮下で目覚ましい復活を遂げている最中に出されたものだ。キャリック監督はチームをプレミアリーグ3位に導き、チャンピオンズリーグ復帰を目前に控えている。

メズラウィの去就が危ぶまれる

ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』に出演したスコールズは、現在のチーム構成について異例の率直な意見を述べ、ナシール・メズラウィに対する見解は断固たるものだった。

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このモロッコ人選手が加入以来見せてきた戦術的な柔軟性にもかかわらず、スコールズは、このようなポジションの流動性はクラブの大きな野望には役立たないと考えた。

スコールズはメズラウィの放出を正当化し、次のように述べた。「彼の正確なポジションがどこなのか分からない。時には右サイドバックとして起用されたこともある。彼は現在のチームのシステムには合わないと思うし、より専門性の高い選手に道を譲るために、彼を放出する時期が来たのかもしれない」

オブザーバーたちは、スコールズのビジョンが、身体的な強さと厳格なスピードを兼ね備えた守備陣を構築したいという彼の願望を反映していると見ている。この考えが、ハリー・マグワイア（契約を更新した）、レニー・ユーロ、パトリック・ドゥルゴといった他の選手たちの放出を求める動きにもつながっている。

「処刑台」に載せられた8人の名前

スコールズの批判はメズラウィにとどまらず、プレミアリーグやチャンピオンズリーグのタイトル争いにふさわしいレベルに達していないと彼が考える、多くの選手たちにも及んでいる。

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提案された「退団候補」リストには以下が含まれていた：

DF：ナシール・メズラウィ、ハリー・マグワイア、レニー・ユーロ、パトリック・ドゥルゴ、ルーク・ショー（度重なる負傷のため）。

中盤・攻撃：カシミーロ（退団を表明済み）、メイソン・マウント、マヌエル・オジャルティ、ジョシュア・ゼルケジ。

ゴールキーパー陣は安定

一方、カール・スコールズは若手GKのセニ・ラミンズを称賛し、アンドレ・オナナとの起用で迷走していた時期を経て、成績が安定した真の転機となったと評価した。

また、マティアス・デ・リフトをディフェンスの要として維持する必要性を強調し、マグワイアと比較して、彼が将来に向けて最適な選択肢であると見なした。

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