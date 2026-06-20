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Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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スコールズ：「フィネシウスの人気が、コニアに不公平だった」

ヴィニシウス・ジュニオール
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奇妙な選択

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズは、2026年W杯ハイチ戦でブラジルのヴィニシウス・ジュニオールがMOMに選ばれたことに疑問を呈した。

ブラジルはグループステージ第2節でハイチに3-0で勝った。

スペイン紙「アス」のインタビューでスコールズは「正直、ヴィニシウスがMOMに選ばれたのは理解できない。もしコニアの立場なら、 dressing room で理由を尋ねただろう」と語った。

さらに「2得点を挙げて試合を決めた選手がMOMを取れないとは意味が分からない」と語った。

誤解しないでほしい。ヴィニシウスは今夜も危険で活発だった。だが試合を決めるのは決定的な瞬間だ。そして今夜それはコニアのものだった」

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さらに「コニアは2得点を挙げ、チームがゴールを必要としたときに結果を出した。スコアに最も直接的に貢献した選手だ。こうした賞はそれを評価すべきだ」と続けた。

さらに「ときどき、選手名が評価されて賞が与えられるように感じる。無名の選手が同じ活躍をしても、こんな議論にはならなかっただろう」と続けた。

最後にこう結んだ。「事実はシンプルだ。コニアは2得点を挙げ、ブラジルの楽勝を助け、私にとっては最も際立った選手だった。はっきり言おう。ヴィニシウス・ジュニオールがトロフィーを手にしたかもしれないが、真のマン・オブ・ザ・マッチはコニアだった」

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