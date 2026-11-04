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ウェストハム・ユナイテッドは、チャンピオンシップからの昇格に向けて失速するチームを立て直すため、元MFのスコット・パーカー氏を2年半契約で新監督に任命した。46歳のパーカー氏は、サウサンプトンとウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンにホームで連敗し、火曜日に解任されたヌーノ・エスピリト・サント氏の後任となる。

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元MFが指揮官に就任

パーカーがロンドン・スタジアムに戻ってきた。2024年5月にデイビッド・モイーズが退任して以降、ウェストハムにとって4人目の正式監督となる。パーカーは4月に降格したバーンリーを離れて以来、指導者の職に就いていなかった。引き継ぐチームは現在、リーグ8位につけている。ファーストチームのコーチを務めるスティーブ・ポッツ、ジェラード・プレンダーヴィル、ビリー・レピーヌに加え、スポーツディレクターのマーク・ノーブルがパーカーを支える。

ウェストハムは直近6試合で2勝にとどまり、首位ミドルズブラとは現在6ポイント差だ。

復帰した指揮官、早期昇格を目指す

パーカーは選手としてイーストロンドンで過ごした4年間で129試合に出場し、年間最優秀選手賞を3年連続で受賞した。復帰にあたり、クラブ公式サイトにこう語った。「この役職に就き、私と家族にとって大きな意味を持つクラブに戻ってこられたことを、非常に誇りに思う。

「ここには温かさや愛情、おそらくほかのどこでも感じられなかったものがあった。常に際立っていたのは、ここのファンと築いた関係だ。心の通じ合いと敬意を、すぐに感じた。

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「何よりも、この機会にとても興奮している。私たちをプレミアリーグに戻したいと願う人間として、今このクラブのヘッドコーチを務められることを光栄に思う。

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「エネルギーも熱意も、意欲も情熱も、全身にみなぎっている。この話が実現するかもしれないと聞いた瞬間から、そう感じていた。だからこそ私はここにいるし、ここにいたいんだ」

これまでフラム、ボーンマス、バーンリーを2部からの昇格に導いてきたパーカーは、クラブ幹部との最初の話し合いも振り返った。「カリム［ヴィラニ暫定最高経営責任者］とダニエル［クレティンスキー筆頭株主］と初めて電話で話したときから、クラブをできるだけ早くプレミアリーグに戻すという共通のビジョンと強い思いがあることは明らかだった。私も同じ目標を持っているし、達成できると強く確信している。

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「私はこのリーグを3度経験し、3度とも抜け出した。厳しいリーグであることは間違いない。

「持てる経験と知識をすべて生かし、安定した結果を残すために何が必要かを見極めたい」

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暫定CEO「取締役会の全会一致で選出」

土曜日にウェスト・ブロムウィッチに1-3で敗れた後、なぜクラブがかつてのMFを指揮官に選んだのか。暫定最高経営責任者のカリム・ヴィラニはクラブ公式サイトにこう語った。「彼はウェストハム・ユナイテッドでもサッカー界全体でも高く評価されており、新ヘッドコーチとして取締役会が全会一致で選んだ人物だ。

「選手、指導者として素晴らしいキャリアを歩み、豊富な経験と実績を持っている。EFLチャンピオンシップではヘッドコーチとして成功を収めてきた明確な実績があり、ウェストハム・ユナイテッドというクラブ、そのアイデンティティ、そして忠実で情熱的なファンを深く理解している。

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「これらすべてを踏まえ、彼こそがチームを前進させ、今季、そしてその先の目標達成を助けるのにふさわしい人物だと考えている。

「スコットはクラブの全員から全面的なサポートを受けている。すでに交わした会話からも、彼は私たち全員が大いに誇れる形でウェストハム・ユナイテッドとサポーターを代表してくれると確信している」

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カーディフ遠征から巻き返しへ

パーカーがウェストハムを初めて指揮するのは水曜日の夜。チームはカーディフ・シティとの敵地での一戦に臨み、最近の不振からすぐに立ち直ることを目指す。新ヘッドコーチが次の代表戦期間までに自動昇格圏との差を縮めようとするなか、南ウェールズで好結果を収めることが重要になる。

一方、イーストロンドンのクラブは今後数日から数週間のうちに、パーカーのスタッフへの新たなメンバーの加入について発表する予定だ。