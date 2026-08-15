セバスティアン・ポコニョーリが、スコットランドの新たな代表監督に就任する見込みとなっている。The Heraldによれば、元AZのDFが正式に発表されるのは時間の問題だという。

スコットランドサッカー協会（SFA）はしばらく前から、6月末にワールドカップ中に代表監督退任を表明したスティーブ・クラークの後任を探していた。The Tartan Armyはワールドカップ初戦でハイチに1-0の辛勝。その後はモロッコ（0-1）、ブラジル（0-3）に力負けした。

スコットランドは突破のために他会場の結果に頼る状況となり、最終的にはクロアチアがガーナを2-1で下したことで、得失点差により敗退が決まった。スコットランドのメディアは、敗退の伏線はハイチ戦での乏しい内容と結果にあったとして、クラークを批判していた。

こうして、クラークのスコットランドでの成功した冒険は7年で幕を閉じ、協会は後任探しを進めることになった。その後任として、ポコニョーリが正式発表を目前にしている。2007年から2010年までAZでプレーした元左SBは、現役引退後すぐに指導者として頭角を現した。

39歳のポコニョーリは、ユニオン・サン＝ジロワーズのU-21で指導者キャリアをスタート。その後、KRCヘンクU-18を経て、2023年にベルギーU-18代表監督に就任した。2024年にはユニオンに復帰し、今度はトップチームの監督に就任。1年目のシーズンでブリュッセルのクラブを90年ぶりのリーグ優勝に導いた。スーパーカップも制している。

その手腕は国外でも見過ごされなかった。ASモナコはアディ・ヒュッターの後任を探し、昨年10月にポコニョーリに白羽の矢を立てたが、リーグ・アン7位とやや期待を下回る結果に終わった。そのため、モナコは今季カンファレンスリーグにしか出場しない。

モナコは結論を下し、6月1日にポコニョーリを解任した。約2カ月半にわたって無所属の状態が続いた後、現在はSFAからの正式発表が間近に迫っている。ポコニョーリは今夏、すでに一度スコットランド行きに近づいていたが、ハーツは最終的に同胞のワウテル・フランケンを選んだ。

「イアン・マックスウェルCEOとクレイグ・マルホランド（エリートフットボール部門ディレクター、編集部注）が主導した選考を経て、ポコニョーリはいまthe driving seatにいる」と、The Heraldは伝えている。スコットランドは9月末から10月初旬にかけて再び試合に臨む予定で、その際にはネーションズリーグでスロベニア、スイス、北マケドニア、そして再びスロベニアと対戦する。