モロッコ代表アシュラフ・ハキミ選手に新たな司法の打撃。ヴェルサイユ控訴裁判所は強姦容疑で公判を開くとの決定を支持し、2023年から続く事件は継続することになった。

この決定は、ハキミがパリ・サンジェルマンでDFとしてプレーし、2026年W杯モロッコ代表としてスコットランド戦へ準備を進める最中に下された。

ハキミは先週の日曜早朝に行われたグループリーグ初戦で、モロッコ代表としてブラジルと引き分けた試合に出場していた。

控訴審はハキミの申し立てを却下した。

ハキミは5月の公聴会で、2月の送致決定取り消しを請求したが、認められなかった。

しかし裁判所は弁護側の主張を退け、手続きの継続を決定した。これにより、同選手は数か月以内に法廷に出廷することになる。

判決を受け、ハキミの弁護人ファニー・コラン氏は「捜査には依頼人に有利な要素が多く、被害者供述には矛盾がある」と主張し、失望を表明した。

事件は2023年に遡る。

事件は2023年2月に遡る。若い女性がインスタグラムでハキミと知り合い、彼の自宅で性的暴行を受けたとしてフランス警察に通報した。

彼女は「同意のない行為を受けた」と主張し、その後自宅を後にしたという。

ハキミは一貫して無罪を主張し、すべては合意に基づくものであり、告発は「事実無根」だと述べている。

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矛盾する2つの証言

弁護側は被害者証言の信憑性を疑問視し、金銭目的の疑いがあると主張。捜査段階で提出されたメッセージや会話記録も根拠にしている。

一方、被害申告者は供述を維持し、でっち上げる動機はないと強調。事件よりメディアの過剰報道に不快感を示した。

ムバッペの証言も検討されている。

裁判では数名の証人が出廷する見込みで、特にハキミの親友キリアン・ムバッペの証言が注目される。

ムバッペは捜査段階で2回供述し、事件当夜ハキミが女性から拒絶されたと感じていなかったと述べた。

控訴審で公判送致が確定し、数か月以内に地裁で結審の見通しだ。