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スコットランド代表のセバスティアン・ポコニョーリ監督は、トッテナムのアーチー・グレイとエヴァートンのMFヘイデン・ハックニーに代表変更を決断してもらうため、働きかけを強めていると明かした。両選手はイングランド生まれで、同国の年代別代表でプレーした経験があるものの、家族のルーツを通じてスコットランド代表の出場資格を持つ。

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スコットランド代表、プレミアリーグの2選手獲得を目指す

ポコニョーリはプレミアリーグでプレーする2選手に接触し、代表での将来をハムデン・パークに託すよう説得を試みている。一方、ニューカッスル・ユナイテッドのウイング、ハーヴィー・バーンズもスコットランドサッカー協会の関心対象であり続けている。バーンズは以前、代表変更の可能性を否定したとみられていたにもかかわらずだ。

20歳のグレイは、元スコットランド代表ストライカーのアンディ・グレイの息子で、代表出場歴を持つリーズ・ユナイテッドのレジェンド、フランク・グレイとエディ・グレイの親族でもある。それでも、イングランドのA代表を除くすべての年代別代表でプレーしてきた。一方、元ミドルズブラのMFハックニーは、スコットランドU-21代表でプレーした後、イングランドU-21代表に変更した。

ベルギー人指揮官、直接接触を認める

8月にスティーブ・クラークの後任として監督に就任したポコニョーリは、選手獲得に向けて積極的に動いていることを明かした。「あらゆることに取り組んでいる。いつかこの国の代表としてプレーする資格がある選手は把握している。ただ、それは私が決めることではない。いつかこの国の代表としてプレーするかもしれないという意思を、彼ら自身が示さなければならない。今後を見守りたい」

複数の代表チームでプレーする資格を持つ獲得候補と話したかと問われると、こう説明した。「ああ、直接的にも間接的にも接触した。直接接触するのは、最初の働きかけで好感触が得られると感じたときだ。多くの選手にそうしてきた。彼らを迎えられるよう最善を尽くす。

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「バーンズについては事情が違った。最初の代表合宿の前から、彼については違うと分かっていた。ほかの2人［グレイとハックニー］は若い。まだ先は長い。ただ、待ちすぎれば適切なタイミングを逃すかもしれない。1年後にどうなるか見てみよう」

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ピッチ上でのプレーが説得の鍵に

現代表メンバーが引き続き最優先だと強調し、指揮官は続けた。「今はチームに良いプレーをしている選手たちがいる。常に彼ら、つまり現在の選手たちを優先する。それは、今いる選手たちとともに積み重ねてきたものがあり、時間を過ごしてきたからだ。それでも、我々は取り組んでいる。こうした状況では常に積極的に動いている。

「あの2人について非常に楽しみなのは、若い選手だということだ。そこは興味深い。状況を見極め、対処しなければならない」

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ピッチ上での結果とプロフェッショナルな環境が、2人をスコットランドに引きつける助けになると説明し、こう付け加えた。「選手を説得する一番の方法は、良いサッカーを見せることだ。ここに来て楽しみ、成功できると示すことだ。

「彼らには、トップクラブを離れてここに来ても、一流の受け入れ態勢と環境が整っていると感じてもらわなければならない。良いサッカーを見せることが、我々にできる最高のアピールだ」

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重要な勝利が新体制を後押し

クラークはスコットランドを3度の主要大会に導いたものの、いずれもグループステージで敗退した。その後を継いだベルギー人指揮官には、同国を決勝トーナメントに進める任務が託されている。ポコニョーリは10月の4試合で1勝1分け2敗と、説得力を欠くスタートを切ったが、北マケドニアを2-1で破り、指揮官としての評価を高めた。

今後はスイス戦でその勝利を足がかりに、さらに勢いをつけ、複数の代表チームでプレーする資格を持つ獲得候補を引きつけたいところだ。