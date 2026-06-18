スコットランド代表監督：「2026年のモロッコ大会は2022年大会より良い大会になるかもしれない」

スコットランド代表のスティーブ・クラーク監督は、明日金曜日（米国東部時間）に予定されるモロッコ戦を前に、「アンダードッグ」の方が精神的に楽だと語った。

試合前日の記者会見でクラーク監督は「強豪を相手にするときは高いパフォーマンスが必要だ。だがアンダードッグのほうがスコットランド特有のメンタリティが働き、少しリラックスできる」と語った。

ハイチ戦では優勝候補と目されながら苦戦したが勝利した。今回は我々が下馬評でも、スコットランドはそんな状況を好むこともある」と続けた。

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また、モロッコ代表について「前回大会で準決勝に進出したチームと同等かそれ以上の力がある」と警戒を示した。

さらに「彼らは再び準決勝に進みたいという野心を持っているだろう。モロッコとの試合は大きな挑戦だ。我々は彼らを非常に尊重している」と続けた。

戦術と布陣については「どのシステムも機能してきた。我々は複数のシステムを運用できる」と説明した。 「これまでの戦術は機能してきたが、どのシステムでも多大な努力を注いできた。2期にわたる在任中、我々は様々なシステムでプレーできることを示してきた。より多くのシステムと試合ごとに異なる選手起用も検討している。詳細はもう少し待ってほしい」。

スコットランドはブラジル、ハイチと同組のグループCでモロッコと対戦する。

第1節ではモロッコがブラジルと1-1で引き分け、スコットランドがハイチに1-0で勝利した。