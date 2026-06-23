スコットランド代表監督、ブラジル戦前に「絞首刑になるかもしれない」と発言。

木曜日のメッカ時間午前1時、グループ3でスコットランド代表とブラジル代表が対戦する。2026年ワールドカップの次ラウンド進出をかけた一戦だ。

『ザ・スコッツマン』誌のインタビューで、 スコットランド代表のスティーブ・クラーク監督は、ブラジル戦で大きく負ける可能性を問われ、ユーモアと現実的な姿勢を示した。また、予選突破を計算すると、接戦での敗北は悪くない結果だと認めた。

クラーク監督は「もし攻撃して4－0で負ければ、鳥の巣に吊るされるだろう。初戦で勝ち点を取れたので、グループステージを突破する土台はできた。接戦で負ければ助けになるかもしれない」と語った。

それでも最初から諦めるつもりはないと強調し、「保証はない。私たちは『接戦で負ける』と決めて臨むわけではない。『ブラジルに勝てるか』と自問しながら臨むのだ」と続けた。

監督は「困難な任務」と表現し、「自分たちに問いかけるべきだ。ブラジルにも同じ質問を。この姿勢で臨めば勝てなくても引き分けは狙える。引き分ければほぼ決勝トーナメント進出だ」と語った。

最後に彼は自身の慎重さを認め、こう結んだ。 「私の性格上、引き分けではなく得失点差になるかもしれない。それでも現時点では勝ち点4で十分だと考えている。その意識が大切だ」

スコットランドは現在3ポイントで、4ポイントのモロッコとブラジルに続く2位。ブラジルからポイントを獲得すると同時に、同刻に行われるモロッコ対ハイチ戦の結果も注目だ。