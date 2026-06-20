スコットランド代表監督は審判の判定に激怒したが、モロッコを高く評価し、「新たな偉業を成し遂げるだろう」と語った。

スコットランド代表のスティーブ・クラーク監督は、ワールドカップでモロッコに0-1で敗れた試合後、審判の判定に「極めて強い失望」を表明した。前半、モロッコのイッサ・ディウプがチー・アダムズをファウルしても退場しなかったことを強く批判した。

試合後、クラーク監督はBBCの取材に「最後のディフェンダーだったアダムスに対するディウブのファウルには失望した。アダムスはゴール前に抜け出す絶好の位置にいた。別の審判なら違う判定をしていたかもしれない」と語った。

また、記者会見では「試合後、皆はスコット・マクトミネイについて話していたが、私はジョン・マクギンのファウルにも疑問があると感じていた。 アダムズは最後のディフェンダーでGKと1対1になるはずだった。主審はイエローカードを出し、VARも支持した。それについてはどうしようもない」

また、スコットランドは開始69秒でイブラヒム・ディアスのロングパスからイスマイル・サイバリに失点。

クラーク監督は「最初からやり直せたらと思った。不運な失点で、取り返そうとしたが、序盤にフォワードを走らせすぎた。相手は活気と創造性があった」と振り返った。

24日のマイアミでのブラジル戦については「選手たちは負けを嫌う。48時間は悔しさを味わわせ、その後回復して再び戦う」と語った。

敗戦にもかかわらず、クラーク監督はモロッコ代表を高く評価し、「彼らは少なくともベスト4に進める力がある」と語った。

スコットランドはなおもノックアウトステージ進出の可能性を残すが、そのためにはグループステージ屈指の難関であるブラジル戦で結果が必要だ。