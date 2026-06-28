スティーブ・クラークが、スコットランド代表監督を即時辞任することを決断した。 タータン・アーミーは今大会のワールドカップでまったく説得力のある戦いを見せられず、クロアチアがガーナに2-1で勝利したことで、正式に敗退が決まった。

スコットランドは、モロッコ、ブラジル、ハイチと同居する厳しいグループに入った。クラーク率いるチームは、大会初戦でハイチに1-0の非常に苦しい勝利を収めていた。

その結果は、得失点差を伸ばせなかったこともあり、すぐさま懸念を生んだ。モロッコ戦（0-1）、ブラジル戦（0-3）の敗戦を経て、スコットランドの力不足が今まさに明らかになった。

勝ち点3、得失点差マイナス3では、成績上位8チームの3位としてベスト32に進出するには不十分だった。クラークは2019年からスコットランドの指揮を執っており、先月には契約を4年延長したばかりだった。

62歳のクラークは、とりわけ「この別れで最も感情的になる部分は私の選手たちのことだ。彼らがいなければ、2019年から今に至るまで築いてきたどの思い出もなかっただろう」と記している。

「彼らは受けているすべての称賛と敬意に値するし、彼らの監督を務められたことは本当に名誉だった。ここにいられたことに感謝しているし、後任の幸運を祈る」とクラークは述べた。

クラークの下で、スコットランドは2度のEURO出場を果たした。最大の成功はワールドカップ出場で、これはスコットランドにとって1998年以来成し遂げられていなかったことだった。スコットランドサッカー協会は、クラークを「史上最も成功した代表監督」と位置づけている。







