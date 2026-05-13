スコットランドの優勝争いは最終節へ。水曜日にハーツとセルティックが勝利し、首位のハーツ対2位セルティックの直接対決が残った。

ハーツはフォークークに3-0で快勝。

序盤の緊張感は30分を過ぎると消え、2分間で2得点を奪取。タイネキャッスル・パークが熱狂に包まれた。

フランキー・ケントがコーナーキックをヘディングで合わせ1-0。その5分後、キャメロン・デブリンがこぼれ球を押し込み2-0。終盤にはブレア・スピタルが3-0とし、熱狂は頂点に達した。

マザーウェル - セルティック 2-3

マザーウェルは序盤に先制し、ハーツの優勝を後押しした。17分、シニサロのクリアが中途半端になり、ワットが押し込んだ。1-0。

しかしセルティックは諦めず、前田大然の同点弾で追いつく。60分にはベンジャミン・ニグレンがミドルシュートで逆転。

終了5分前、混乱の中でリアム・ゴードンが同点弾。優勝はほぼハーツに決定した。しかしセルティックは99分、ケレチ・イヘアナチョのPKで2－3と逆転、辛勝した。

土曜日のホームでのセルティック対ハーツで優勝が決まる。ハーツは現在1ポイントリードしており、引き分け以上で歴史的タイトル獲得となる。1984/85以来、セルティックとレンジャーズ以外が優勝したのは、当時サー・アレックス・ファーガソン率いるアバディーンだけだ。