こうして日曜日は、雪辱を期す一戦となった。両チームが顔を合わせるのは5月16日以来。今回はセルティックが首位、ハーツが追う立場で、ハーツには勝てば前回王者との差を2ポイントに縮められる絶好の機会があった。

しかし、試合はまったく違う展開となった。若きドイツ代表ミカ・バウアーを中央の中盤で攻撃の組み立て役に据えたセルティックが、思うままに試合を支配。ハーツも攻撃ではまずまずのプレーを見せ、たびたびシュートに持ち込んだものの、守備ではまったく機能しないマンツーマンでセルティックを止める術を見いだせなかった。

キーラン・ティアニー（7分）とベンヤミン・ニュグレン（10分）が、いずれもバウアーのCKから得点し、セルティックが早々にリードを奪った。さらに、優勝の立役者カラム・オスマンドが立て続けに決め、4-0とした（36分、38分）。

アウェーチームのロラン・メンディが1点を返したものの（41分）、バウアーが見事な単独突破からGKの頭上を越すチップシュートを放ち、前半終了前に5-1となった。ただ、ハーツのDFスティーブン・キングズリーが阻止を試みた際、ゴールライン上にいた味方のジェイミー・マッカートにボールを当てたため、この得点はドイツ代表選手のゴールではなくオウンゴールと判定された。

ハーツの反撃を期待した人々の予想は、後半開始早々に覆された。カミロ・ドゥランがセルティックの6点目を決めた（49分）。その後は試合が落ち着いたが、ベンヤミン・ニュグレンが得点し、最終スコアを7-1とした（83分）。

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セルティックの大勝にどんな反応があったのか？

ハーツのプレーについて、エディンバラ・イブニング・ニュースは「守備の自殺行為」「相手への贈り物」と表現。同紙は、前回準優勝チームにとって「グラスゴーでの恥ずべき午後」だったと評した。

一方、セルティックのマーティン・オニール監督は、オスマンドを初めて先発起用した判断を称賛された。20歳のオスマンドは5月、ハーツ戦で途中出場から2-2に追いつくゴールをアシストし、決勝ゴールも決めてチームを優勝に導いた。しかし、それ以来トップチームには定着できていなかった。日曜日の先発起用まで、今季リーグ戦での出場は途中出場2試合、合計わずか28分だった。

「マーティン・オニールは重要な決断を下し、セルティックはセルティック・パークで結果を出した」とスカイ・スポーツ・スコットランドは評した。「首位でのリードを4ポイントに広げたセルティックの容赦ないパフォーマンスだった」

オニール自身は、この結果を「欧州での失望に対する完璧な答えだ。今日は我々の力を示す必要があったが、選手たちは見事にやってのけた。カラム・オスマンドについては、本当に素晴らしいと思っている。ゴール前での動き、得点への飢え。なぜ我々が彼をこれほど高く評価しているのか、今日示してくれた。チーム全体による容赦ない攻撃だった」と振り返った。

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新たにドイツ代表入りしたミカ・バウアーは何を語ったのか？

試合前、74歳のオニールはハーツを強く警戒し、優勝候補の一角に挙げていた。「彼らにはその力があると思うし、昨季の結果を挽回したいと考えているかもしれない」。選手たちは経験豊富な指揮官の言葉を非常に重く受け止めたようだ。

バウアーは「完璧な午後」だったと語り、「奪われた」ゴールも「結局は気にならない」とした。「今日のパラダイスの雰囲気は信じられないほど素晴らしかった。僕たちは最初の1秒からプレッシャーをかけたかった。CKでは、仲間がどこに走り込むか正確に分かっていた。それから前半終了前の場面は、隙間が見えたのでGKの頭上を越すチップシュートを打とうと思っただけ」。そう語った22歳は、夏にブンデスリーガ昇格組のSCパーダーボルンからセルティックFCへ移籍。10月初旬にはユルゲン・クロップ代表監督の下、ネーションズリーグでドイツA代表として初めて出場し、2試合に出場していた。

この7-1の勝利で、セルティックは前回準優勝のハート・オブ・ミドロシアンとの勝ち点差を8に広げただけでなく、土曜日にダンディーFCとのアウェー戦を2-2で引き分けた宿敵グラスゴー・レンジャーズにも4ポイント差をつけた。

オニールが指摘したように、チームは先週木曜日、リスボンでのベンフィカとのヨーロッパリーグで1-4と大敗した後、良い反応を見せた。



