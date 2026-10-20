サッカーの最高峰では、試合は息つく間もない速さで進む。スピード、激しいフィジカルの競り合い、絶え間ないプレッシャーによって、ピッチ上の光景がぼやけて見えることさえある。

だが、ハリー・ケイン、モハメド・クドゥス、ロメオ・ラヴィア、レクシー・ロイド＝スミスのようなトップ選手にとっては、周囲の喧騒が遠のき、試合の流れがゆっくりと感じられ、冷静さが研ぎ澄まされる。

試合が激しさを増す中でも、選手がそんな明晰さを得られるよう、スケッチャーズ・フットボールは「ビヨンド・イリュージョン・パック」を正式に発表した。SKX_2 Elite FGとRazor 2 Elite FGに、印象的な新カラーを採用している。

「快適さがすべてを変える」という基本理念のもとにデザインされたこのコレクションは、広大な砂漠の美しさから着想を得た。温かみのある砂色に、メタリックゴールドの輝き、オアシスを思わせるオパールブルーのアクセント、落ち着いたディープグレーを組み合わせている。

Skechers

タッチと視野を生かしてテンポを操る選手のために設計されたSKX_2 Elite FGは、究極のコントロール性能を追求している。新たに設計されたFitknitアッパーが足の形に自然に沿い、足を包み込むようなフィット感と通気性の高い快適さを実現。Precision Strike Controlによる表面のディテールが、あらゆるボールタッチ、パス、シュートを最適化する。

足裏にはHyper Burst Proのクッションを備え、衝撃を吸収しながら優れた反発性を発揮する。斜めに配置したシューレースはさまざまな足の形に対応し、新たに設計された多方向対応のアウトソールは、鋭いターンでも最大限のグリップ力を発揮する。

Skechers

爆発的な加速を武器とするウイングやフォワードに向け、軽量なRazor 2 Elite FGはスピードを追求して作られた。TPUとグラスファイバーのプレートに、陸上競技用スパイクから着想を得たスタッド配置を組み合わせ、推進力と素早い減速性能を最大限に高めている。

アッパー全面にマイクロファイバーを使用し、箱から出してすぐに履き慣らしなしで使える。内側のリップストップ構造が足をしっかり固定し、ボールの感触をダイレクトに伝える。Razor 2とSKX_2の両モデルには、ボールタッチ時のグリップ力を高めるスケッチャーズのV-Grip PUスキンに加え、シューズ内での滑りを防ぐGrip_Fitシリコン素材もライニングに採用されている。

購入はこちら：スケッチャーズ「ビヨンド・イリュージョン・パック」

最上位モデルの「スケッチャーズ ビヨンド・イリュージョン・エリート」は、10月19日に正式にピッチに登場する。あらゆるレベルの選手に向けて、10月23日にはアカデミー、クラブ、キッズ・アカデミーの各シリーズが発売され、全ラインアップが揃う。このスパイクのコレクションは、スケッチャーズのオンラインストアから直接購入できる。



