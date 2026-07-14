スキャンダル：10年間もセネガルは知らなかった…代表チームの医師は「産婦人科医」だった！

セネガルサッカー連盟のアブドゥッラー・ファル会長は、衝撃的な運営・医療スキャンダルを明らかにした。 2026年W杯での早期敗退を受け、代表チーム基盤を揺るがす事態となった。調査の結果、「ティランガの黒豹」の健康管理を10年担当していた医師が、実は産婦人科医で、プロスポーツ選手を扱う資格を持っていなかったことが判明した。

この発言は月曜夜に開かれた会見で飛び出し、バビ・ティアオ監督の解任につながった。

会長は衝撃と憤りをにじませ、次のように語った。 「徹底調査の結果、10年間代表チームに帯同したチームドクターのアブドゥルラフマン・フィドール博士が、産婦人科医であり、プロサッカー選手を監督する資格を欠いていたことが判明した。」

選手と医師の間の信頼関係も欠如していた。

さらにファル氏は、内部調査で「選手たちが医師や治療・リハビリ計画を信頼していなかった」ことも判明したと明かした。この不信感が国際大会、特に直近の世界選手権での選手たちの身体的・精神的なコンディションを悪化させていたという。

会長はさらにこう続けた。「選手たちは治療プログラムの不備に常に不満を漏らし、医師が複雑なスポーツ障害を扱えるか疑問視していた。だがワールドカップの惨事まで真剣に調査されなかった」。

食事面での不手際

さらに、2026年W杯に向けた米国合宿では、ロジスティクスや運営にも問題があった。

連盟は緊縮財政を理由に代表チームの料理人の渡航費を支払わず、選手たちは自力で食事を調達する事態となった。 緊縮財政の一環として代表チームの料理人の渡航費を削減したため、選手たちは毎日フードデリバリーアプリで食事を調達する事態に。この状況は「世界最大のサッカー大会に出場する代表チームにとって屈辱的だ」と外部から指摘された。

こうした非プロフェッショナルな対応に選手たちは不満を爆発させ、大会中に必要な専門的なスポーツ栄養食が提供されていないと訴えた。

結果、チームは早期敗退という屈辱を味わった。

セネガルはベルギーに2－3で敗れ、ラウンド32（ベスト16）で大会を去った。試合ではアフリカ代表の技術とフィジカルの弱さが露呈した。

さらに運営や医療面の不手際も重なり、協会は国内の批判を収めるためバビ・ティアオ監督を解任した。