モロッコ代表のモハメド・ワヒビ監督は、フランス控訴裁判所がアシュラフ・ハキミ代表主将の強姦事件出廷を決定してから1日後、コーチ陣とチームがハキミを「支持している」と強調した。また、ハキミは「精神的に安定しており」、並外れたパフォーマンスを見せていると述べた。

金曜日にヴェルサイユ控訴裁判所が発表したプレスリリースによると、 裁判所はハキミを強姦容疑で正式起訴するよう命じ、捜査当局は公判に必要な証拠があると結論付けた。この決定は、ハキミがフォックスボロでのワールドカップ予選でモロッコ代表を率い、スコットランドに1－0で勝利する直前に下された。

ハキミは28歳のディフェンダーで、今年2月の捜査判事の決定に対し検察の起訴勧告から控訴していた。本人は不正を否定している。

試合後の会見でワヒビ監督は、ハキミの精神面を心配する質問を受け、「試合をご覧になりましたか？ 彼のパフォーマンスは並外れていました。我々は非常に安心しており、彼も落ち着いています」と答えた。

ワヒ監督はさらに「彼は素晴らしい仕事をした。なぜメンタルについて語る必要があるのか。彼は朝起きて食事をし、集中していた。チームメイトと力を尽くし、強いプレーをした」と続けた。

そして力強く続けた。「何も言う必要はない。我々は彼を支持しているし、彼自身も極めて落ち着いている。彼が世界最高のサイドバックであることを証明してくれることを願っている。これは私にとっても、選手たちにとっても、そして我々を見守っている4400万人のモロッコ人にとっても重要なことだと思う」。

ハキミはボールに触れるたびに一部ファンからブーイングを受けた。この反応は、2023年3月からの事件がまだ尾を引いていることを示していた。2023年3月以来、彼を追う事件の余波を示す光景だった。当時24歳の女性がパリ郊外の自宅でレイプされたと主張し、ハキミは強姦の予備的容疑で告発されていた。

一方、原告側弁護士ラシェル・フルール・バルド氏は、3年以上に及ぶ法的手続きの末、「ハキミ側の弁護団から誹謗中傷を受けた」と主張し、今回の決定は「依頼人に安堵と希望を与えた」と語った。

一方、ハキミは金曜日、Xに「自分の知名度がなければ訴訟は却下されていた。私は格好の標的だ。この事件は家族にも、何よりも真実にも被害をもたらした」と投稿した。