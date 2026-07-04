スキャンダル寸前の危機！…FIFAが「物議を醸した」決定を撤回

国際サッカー連盟（FIFA）は、ワールドカップのベスト16、メキシコ対イングランド戦を午後6時から日曜正午へ繰り上げることを検討し、論争を呼んだ。しかし、両国サッカー連盟の抗議を受け、当初の開催時間を維持すると決定した。

FIFAは日曜午後の雷雨予報と試合後の移動・祝賀行事での治安懸念を理由に時間変更を検討したが、正式発表はなかった。

この撤回は数時間に及ぶ緊迫した交渉の末に決定され、両連盟は試合のスポーツ面、ロジスティクス面、テレビ中継面の計画に混乱が生じたとして強い不満を表明した。

メキシコ代表のハビエル・アギレ監督は「胃を殴られたようだ。すべてが変わる」と語り、準備の再構築を余儀なくされた。

彼は、この変更が「1週間にわたる準備をすべてやり直すこと」を意味すると付け加えた。食事、休憩、フィジカルトレーニング、戦術会議、スタジアムへの移動、ウォーミングアップなど、すべてを再調整する必要があった。

抗議はメキシコだけではない。イングランドではさらに大きな驚きが広がった。英メディアによると、イングランドサッカー協会（FA）はFIFAからの正式通知前に報道で変更を知り、代表団内で不満が噴出した。

問題はスポーツ面だけではなかった。日曜朝にメキシコシティへ到着予定だった数千人のイングランド・サポーターは、試合開始が6時間早まれば観戦できなくなるはずだった。また、変更を見込んで旅行やホテル、フライトを手配し直した人々もいた。

FIFAが変更を検討した主な理由は、日曜午後の雷雨予報だった。今大会ではすでにいくつかの試合が影響を受け、予防措置として一時中断する可能性もあった。

移動や試合後の大勢の観衆による祝賀行事への懸念も大きかった。大会中の事件を受け、地元当局は厳重に監視していた。

FIFAは方針を転換し、午後6時のキックオフを維持した。この試合はベスト16の注目カードの一つだ。