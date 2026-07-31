アトレティコ・マドリードとスペイン代表のフォワード、マルコス・ジョレンテが沈黙を破り、バルセロナのスター選手であるチームメートのフェラン・トーレスとの写真が引き起こした論争と中傷的なコメントの波に、断固たる姿勢で反論した。これらの写真は、「ラ・ロハ」が2026年ワールドカップ優勝を果たした後、2人が共に過ごした休暇中に撮影されたものだ。

ここ数日、SNS上で両選手が親しげに抱き合い、キスを交わす様子を写した写真が拡散し、2人の関係の性質をめぐる憶測が巻き起こった。それに伴い、一部のフォロワーから皮肉や下品なコメントが相次いだ。

驚かされる出来事

ジョレンテは公式インスタグラムアカウントでのQ&Aセッションを利用し、批判に対して率直に反論した。彼には「フェランがあなたを抱きしめただけで、なぜこれほどの騒ぎになったと思いますか？」という直接的な質問が寄せられた。

31歳のスペイン人選手は、トーレスと一緒に写った写真を添えて次のように語った。「2026年になっても、2人の男性が互いに愛情を示すことがまだ議論の的になるとは、驚かされる。しかし、世間に広がる考え方を見ると、理解できる」

そして断固とした口調でこう付け加えた。「私にとって、自信を持ち、友人への愛情を示すことを恐れない男ほど男らしいものはない」。これは、偏見を恐れることなく友情を表現する自身とチームメートの権利を擁護する明確なメッセージだった。

世界制覇で結ばれた強い友情

ジョレンテとトーレスは長年にわたる強固な友情で結ばれており、2026年ワールドカップ優勝という歴史的偉業を成し遂げたスペイン代表での共闘によってその絆はさらに深まった。2人はこの特別な功績を祝うため、共に休暇を過ごすことを決めたのだ。