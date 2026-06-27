アルゼンチン代表のスカローニ監督は、2026年W杯グループリーグ第3戦のヨルダン戦で、リオネル・メッシがベンチスタートすると発表した。

スカローニ監督は会見で「レオはベンチスタートだ。スタメンは決まっているが、ここでは明かせない」と語った。

予選突破が早く決まったため、メッシの体力を温存し、控え選手に出場機会を与える狙いだと説明した。

「控えの選手にも出場する価値がある。彼らはチームに不可欠で、多くの成果をもたらしてきた」と語った。

さらに「すでに目標は達成した。このユニフォームを着る以上、どの試合でも勝たねばならない。この試合は出場機会の少なかった選手たちの状態を確かめる好機だ」と語った。

対戦相手については「我々は相手を選ばない。明日大会が終わり、我々が優勝することを望むだけだ」と語った。

監督として通算100試合目を迎えることについて、スカローニ監督は「人々が私をどう言おうと気にしない。重要なのは、人々がチームのプレースタイルに共感してくれることだ。このユニフォームで100試合に到達するとは夢にも思わなかった」と語った。

最後にスカローニ監督はヨルダン代表を称え、「アルジェリア戦で終了間際に敗れた優れたチームだ。手強い相手であり、侮らない。ボール支配率を高め、試合をコントロールしたい」と述べ、完全な敬意を示して締めくくった。