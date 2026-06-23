アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、2026年ワールドカップのオーストリア戦（2-0）でリオネル・メッシが示した並外れた献身性を強調した。

スペイン紙マルカによると、試合後スカローニ監督は、18得点で単独最多得点を達成し、ドイツのミロスラフ・クローゼの16得点を上回ったメッシの活躍を高く評価した。

試合後、スカローニ監督は「レオのプレーは…… 今日のようにボール支配が難しい展開でも、彼は献身的に走り、奪還したボールから得点を奪った。これ以上の言葉は必要ない」

さらに「レオのプレーには満足している。特に彼が再び得点を挙げたことが嬉しいし、チームのプレーにも満足している。チームは必要な時にはどう苦戦すべきかを知っていると思う。 今日は相手に本気のプレッシャーをかけられる時間が少なかったものの、我々はボールを支配できなかった。それでも戦うべき時にどう戦うかを知っている。チーム全員の理解が長所だ」。

また、8分のメッシのPK失敗については「痛手だったが、その前にチームは良いプレーをしていた。決まっていれば最高だった」と語った。 決めていれば流れが変わったかもしれないが、チームは立ち直り、PK後も3、4回重要なプレーをした。レオが輝けば全員も輝く。これもチーム全体の功績だ」

水分補給のタイムアウトでは「改善点と、左右にボールを回し耐えることでスペースが生まれることを伝えた。焦る必要はなかった。DF裏に2、3回選手を送り込み、チャンスを作れた」と説明した。

後半のメッシの2点目については「試合は難しかったが、あのゴールで決まったと感じた。終盤に落ち着きをもたらしてくれた」と振り返った。

アルゼンチン代表が優勝候補だとは言えない。W杯では7、8カ国が優勝を争うだろう」

「ワールドカップは戦力やメンバーだけで決まらない。メンタルやフィジカルなど変数は多い。強豪は多いが、最終的には有力国が優勝するだろう。我々も争いに加わるが、どのチームにも厳しい戦いになる」と続けた。

また、ラウタロ・マルティネスとジュリアン・アルバレスをメッシと同時起用する可能性については「3人を同時にピッチに立てば嬉しい」と語った。 私は彼ら全員を気に入っている。レオは出場しなければならない。なぜなら、それを決めるのは私だからだ。2人を同時に起用するのは容易ではない。バランスを崩せば、チームは脆くなってしまうかもしれない。それは私たちが望むことではない。もちろん、彼らが出場する姿を見たいが、チームの利益が最優先だ。彼らもそれを理解しており、最善の方法で対応してくれている」。