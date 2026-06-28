アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、2026年W杯グループ10最終戦でヨルダンに勝利した後、リオネル・メッシが個人記録よりチームを優先し、チームメイトに出場機会を与えたと明かした。

ESPNによると、スカローニ監督は試合後の会見で「3試合を勝ち抜き、全員に出場機会を与えられたことは非常にポジティブだ。彼らは皆、W杯でプレーする価値があり、役割を果たした」と語った。

さらに「ヨルダンは守備が堅くスペースを与えない良いチームだった。選手たちは誰が出場しても力を示せた。ロメロを除けば全員戦力として使える」と続けた。

「このユニフォームを着るからには常に最高レベルで戦い、勝利を目指さねばならない。選手たちは皆、競争心を抱いている。その姿勢がチームを前進させる」と語った。

また、メッシの行動についてはこう語った。 「正直、彼について語るのも気まずい。もう言葉が見つからない。90分出場して記録を伸ばすこともできたが、今後の試合を見据え、チームメイトに出場機会を与える方を選んだ。 この行動が彼の真価を示している。彼は数字を気にしない。私はレオと話し、後半出場が最善だと合意した。これが彼がチームにとっていかに大きな存在かを証明している」。

スカローニ監督はフォワード陣への信頼を強調した。「ラウタロ・マルティネス、ジュリアン・アルバレス、ル・セルソの3人に対しては全く疑いがない。得点は歓迎だが、彼らはすでに素晴らしい仕事をしている。ラウタロは常に並外れた働きと献身的な姿勢を示している」。

ル・セルソについては「彼は素晴らしい若者だ。2022年のカタールW杯では非常に過酷な形で出場を逃した。 出場機会を与えられ、良いパフォーマンスとゴールでチームに貢献した彼を、私たちはとても誇りに思う。

2トップについて「ジュリアンは直近2試合途中出場だった。今日は2人を同時に起用する余裕があった。 彼らは以前のパラグアイ戦（モノメンタル・スタジアム）と同様に良いパフォーマンスを示した。我々は常にバランスを探求し、チームがバランスを崩さないことが重要だ。それが崩れれば望ましくない結果につながる。基本理念は、このバランスを絶対に守ることだ」。