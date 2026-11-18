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ミラン会長のパオロ・スカローニがクラブのオーナー体制の将来に言及。「カルディナーレはミランを決して手放さないと言った。彼の計画は長期的なものだ」

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パオロ・スカローニ会長は、ミラノで開催されたRcs Sport Industry Talkに出席し、ミランと、クラブを所有する米国人のジェリー・カルディナーレについて語った。「カルディナーレは、ミランを決して手放さないと先ほど語った。彼の計画が長期的なものだからこそだ」

「スポーツ界で25年を過ごしてイタリアサッカー界に来たジェリー・カルディナーレの構想は、ミラン・スポーツ・エンターテインメントをつくることだ」とスカローニは述べた。Sportmediasetによると、さらにこう続けた。「つまり、ミランを軸にサッカー以外のスポーツを展開し、エンターテインメントや情報発信に取り組み、ミランとミラノを活用するということだ。彼はミラノという都市も非常に重視している。ミラノは欧州で台頭する都市の一つであり、それらを通じて、ほかのスポーツやさまざまな分野を引きつける魅力を生み出そうとしている」

ジェリー・カルディナーレは1967年生まれ。2014年にレッドバード・キャピタル・パートナーズを創業し、2022年8月31日からミランのオーナーを務めている。パオロ・スカローニは1946年生まれ。2017年にクラブの取締役会に入り、クラブの所有権がエリオットのファンドに移った後、2018年7月21日に執行会長に任命された。