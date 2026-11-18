ミラン会長のパオロ・スカローニがクラブのオーナー体制の将来に言及。「カルディナーレはミランを決して手放さないと言った。彼の計画は長期的なものだ」
パオロ・スカローニ会長は、ミラノで開催されたRcs Sport Industry Talkに出席し、ミランと、クラブを所有する米国人のジェリー・カルディナーレについて語った。「カルディナーレは、ミランを決して手放さないと先ほど語った。彼の計画が長期的なものだからこそだ」
「スポーツ界で25年を過ごしてイタリアサッカー界に来たジェリー・カルディナーレの構想は、ミラン・スポーツ・エンターテインメントをつくることだ」とスカローニは述べた。Sportmediasetによると、さらにこう続けた。「つまり、ミランを軸にサッカー以外のスポーツを展開し、エンターテインメントや情報発信に取り組み、ミランとミラノを活用するということだ。彼はミラノという都市も非常に重視している。ミラノは欧州で台頭する都市の一つであり、それらを通じて、ほかのスポーツやさまざまな分野を引きつける魅力を生み出そうとしている」
ジェリー・カルディナーレは1967年生まれ。2014年にレッドバード・キャピタル・パートナーズを創業し、2022年8月31日からミランのオーナーを務めている。パオロ・スカローニは1946年生まれ。2017年にクラブの取締役会に入り、クラブの所有権がエリオットのファンドに移った後、2018年7月21日に執行会長に任命された。
Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 著者のプロフィールを見る