今夜、ミランはヨーロッパリーグのリーグフェーズ第4節で、ハンガリーのフェレンツヴァーロシュをサン・シーロに迎える。UEFA主催の昼食会に到着したミラン会長のパオロ・スカローニを、MilanNewsが取材した。

まずスタジアム、そしてダービー。素晴らしい1週間：「素晴らしい1週間だった。私たちは常に自信を持っている。ジェリー・カルディナーレも大いに自信を持っている」

「カルディナーレの涙？ 彼も誰もがそうであるように、物事がうまくいくときもうまくいかないときも情熱を示す。今回はうまくいった」