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ライブ
Scaroni Marotta Milan InterGetty Images
翻訳者：

スカローニ「カルディナーレの涙？　彼は物事がうまくいっているときも、うまくいかないときも、情熱を示している」

今夜、ミランはヨーロッパリーグのリーグフェーズ第4節で、ハンガリーのフェレンツヴァーロシュをサン・シーロに迎える。UEFA主催の昼食会に到着したミラン会長のパオロ・スカローニを、MilanNewsが取材した。

まずスタジアム、そしてダービー。素晴らしい1週間：「素晴らしい1週間だった。私たちは常に自信を持っている。ジェリー・カルディナーレも大いに自信を持っている」

「カルディナーレの涙？　彼も誰もがそうであるように、物事がうまくいくときもうまくいかないときも情熱を示す。今回はうまくいった」

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