スカローニ監督：「メッシは問題なく通算1000ゴールを達成するだろう」

2026年ワールドカップに向けた準備の一環として行われた親善試合で、ザンビアに5-0で圧勝した後、アルゼンチン代表のレオナルド・スカローニ監督がコメントした。

この試合でリオネル・メッシが1得点を挙げ、キャリア通算得点を902に伸ばした。

アルゼンチンの「TYC Sports」が報じたコメントの中で、スカローニ監督は次のように語った。「もし彼が『これが最後のワールドカップ出場になる』と決めたなら、彼（リオネル・メッシ）と共に仕事ができることは光栄だ」

アルゼンチン代表監督は次のように続けた。「メッシに関しては、何が起こるか予測できない。誰もが彼を見たいと待ち望み、そのプレーを楽しんでいる。私はチームが彼をサポートできるよう全力を尽くすつもりだ」。

さらに彼は続けた。「時が来て、彼がワールドカップに我々と共に参加することを決めたなら、我々は座って話し合うことになるだろう。なぜなら、彼は我々が望むことを望んでいるからだ。もし彼がワールドカップに参加するなら、間違いなくプレーしたいと思うはずだ。彼がそう決めたなら、我々が彼を楽しめることを願おう。そして、どうなるか見てみよう」。

また、スカローニ監督はメッシのキャリア通算1000ゴール達成の可能性について、「彼がプレーを続ければ、この偉業を達成できると思う。何の問題もないだろう」と語った。

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アルゼンチン代表監督は次のように締めくくった。「彼がプレーを続けてくれることを願っている。彼はピッチで幸せそうだし、私たち全員が彼を見たいと思っているからだ。彼が何ゴールを決めたか？2012年には1年で90ゴール以上を記録した。彼はまたそれを成し遂げることができるだろう」