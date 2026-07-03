アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は、2026年W杯ベスト16でカーボベルデと延長戦になっても、リオネル・メッシは問題ないだろうと語った。

試合前会見でスカローニ監督は「どうなるかは分からないが、もし延長になっても彼は大丈夫だろう。我々は真剣に戦うだけだ」と語った。

DFクリスティアン・ロメロのコンディションについては「現時点では問題ないが、時間の経過は保証できない。出場するのは出場可能だからだ。今日しっかりトレーニングをこなせば、彼は出場できるだろう」と述べた。

チーム内の得点分布については「得点はメッシが奪ったが、他の選手にもチャンスがあった。1人のフォワードが得点を挙げたからといって、チームに他のフォワードがいないわけではない」と説明した。 相手GKを“この試合のスター”にするかどうかは別として、我々には多くのチャンスがあった」

スカローニ監督は、次の対戦相手であるカーボベルデ代表について次のように語った。 「彼らはまだ負け知らずで、いくつかの試合では勝利に値する内容だった。スペインやウルグアイ戦では苦戦したが、カウンター攻撃が鋭い。良いチームだ。我々は潜在的な対戦相手として観察し、分析してきた。だから彼らは驚きではなく、ここにいるのも偶然ではない」。

優勝候補については、スカローニ監督は次のように語った。 「現在、調子の良い代表チームが主導権を握っている。メキシコ、フランス、ブラジル、コロンビア、スペインが強い。ポルトガルやイングランドもいるが、フランスのパフォーマンスは特に注目だ」

チームが直面するプレッシャーについては、「アルゼンチンの選手たちはサポーターそのものです。チームは常に個性と強さを示しています。彼らはその瞬間を楽しみ、観客の声がモチベーションと喜びになるはずです」と語った。

さらに、高温がパフォーマンスに与える影響については、スカローニ監督は次のように語った。 「暑さがすべてを変えるかは分からない。マイアミの午後6時キックオフは夜間開催で調整できたはずだ。両チームに同じ条件が課されるし、我々はコパ・アメリカの決勝も夜間に戦った。雰囲気は同じにならないし時間帯も固定されているが、暑さのせいで何かを変えるつもりはない」。

最後にスカローニは「選手たちはファンに期待され、ピッチでプレーしたいと燃えている。誰もが幼い頃からこの瞬間を夢見てきた」と語った。