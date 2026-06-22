スカローニ監督はアンチェロッティ監督の批判に機転で反論し、「メッシ一家」騒動への姿勢を明確にした。

アルゼンチン代表のレオニエル・スカローニ監督は月曜日、オーストリア戦前の記者会見に臨んだ。ワールドカップ制覇の監督は慎重さを強調し、ブラジル代表カルロ・アンチェロッティ監督の発言で起きた論争は重要ではないと語った。

リオネル・メッシの家族に関する噂や父親の死去報道については、「このような状況を乗り越えるには団結することが重要だ。どんな問題も友人と共に立ち向かうのが最善で、メッシもそう感じているはずだ」と語った。

オーストリア戦については「相手は手強く、鋭いプレスとストレートなスタイルを持つ油断できないチームだ。この大会では簡単な相手はいない。グループステージはいつも厳しい」と警戒した。

また、水分補給のための休憩は弱いチームに士気を与えるが、試合が4ピリオド制になったことと整合性が取れておらず、少し非現実的に感じる」と続けた。

ワールドカップの試合については「見られる試合はすべて観戦し、状況把握を試みているが、今回は非常に難しい」と語った。

アンチェロッティが「アルゼンチンはハイペースなサッカーをしていない」と語ったことについては、「「彼の言いたいことは完全に理解できたし、良い意味で表現してくれたと思う。最初は彼が何か悪いことを言ったのかと思ったが、決してそうではない。私たちはそれを嬉しく思った。彼はスペイン語、ポルトガル語、イタリア語を混ぜて話していたから……それは批判というより、むしろ称賛に近いものだった」。

水分補給の休憩については「最初は違和感がある。時間が経てば慣れるだろうが、今はまだ自然ではない。状況を分析し、改善しようとしている。この件のせいで試合形式が多様化し、すべてが同時進行となっている。きっと改善されると思う」と語った。

アルジェリア戦の戦術については「前半も後半も同じだった。相手がプレスをかけてきたので、不意を突かれたら守備に切り替えるしかない。今後も同じだ。準備がなければ難しいが、チーム一丸で対応できると信じている」と語った。

24日のメッシの誕生日については「みんなが願うのは彼の幸せだけだ」と語った。

スペインについては「練習場で見てきたので、サウジアラビアに勝っても驚かない。カーボベルデと引き分けたことも驚かない。彼らは引き分け以上のプレーをしていた」と語った。

カタールW杯以降、チームは安定した力を保っており、以前レギュラーではなかったティアゴ・アルマダも加わった。彼はアンヘル・ディ・マリアの穴を埋めてくれている。 ジュリアーノ・シメオネやニコ・バズなど、試合の流れを変えられる選手がベンチに控えている。チームは常に成長しようという意欲を示しており、それが最大の成果だ」