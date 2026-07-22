アルゼンチン代表のコーチングスタッフが沈黙を破り、ワールドカップ決勝でのスペイン戦敗北後に噴出した数々の噂と陰謀論に終止符を打とうとした。それは選手たちの表情から、試合前のリオネル・メッシの言葉に至るまで、あらゆるものに疑いの目を向ける動きだった。

リオネル・スカローニ監督のアシスタントを務めるロベルト・ファビアン・アジャラは、アルゼンチンの「tycsports」紙が伝えた決定的な発言のなかで、決勝で不自然な出来事があったとする巷の噂はすべて、完全に事実無根だと述べた。

アジャラは次のように付け加えた。「こういうことを耳にすると、私たちは『そんなことを言うなんてあり得ない』と口にする。なぜなら、そんなことは一切起きなかったからだ。それどころか、まったくその逆だ」

アジャラの発言は、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムでアルゼンチンがスペインに0対1で敗れて以降、ソーシャルメディア上で強く拡散した一連の説への反論として出たものだ。その説の流布者たちは、アルゼンチンの選手たちが不機嫌な表情で到着した、120分間を通じて枠内シュートを1本しか放たなかった、メッシがピッチに入る前に仲間へ「すべて忘れよう」という言葉で促した、エンソ・フェルナンデスがただ話しただけでイエローカードを受けた、などと主張していた。

こうした問いを批判したのはアジャラだけではない。それに先立ってリオネル・スカローニ監督本人が、エセイサのトレーニング施設を後にする際、代表内に「内部対立」があるのかと問われて怒りをあらわにし、こう答えていた。「君たちが私に尋ねていることが信じられない。我々はもうその話題からは離れたんだ、諸君」

ブハタの故郷へ戻る前、アジャラはネット上で広まる説について、とりわけメッシの動機づけの言葉やチームのパフォーマンスに関して、さらなる質問を受けた。彼は友好的な口調ながら、断固としてこう応じた。「私はソーシャルメディアを見ていない。何も知らないし、君たちが言っていることが何なのか、まったく見当もつかない」。あらゆる憶測を根本から断ち切ろうとする明確なメッセージだった。

これらの発言が出たのは、ファンや一部のジャーナリストまでもがソーシャルメディア上で、スタジアムに居合わせてもいないのに、直感や推測を絶対的な事実へと変えることに没頭している時期のことだ。

アルゼンチンのコーチングスタッフは、唯一の真実を知っているのは先の日曜日にメットライフ・スタジアムのピッチに足を踏み入れた者たちであり、その真実とはスペインの方が優れており、タイトルを勝ち取ったということだ、と強調している。