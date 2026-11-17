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リオネル・メッシが2030年のワールドカップに参加する可能性がある。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、この世界的スターを代表の指導陣に迎える考えがあるという。

メッシは昨年10月、ベナンとの親善試合（3-0）を最後にアルゼンチン代表を引退した。

アルゼンチン代表の主将は、代表最後の試合を2アシストと1ゴールで飾った。代表通算成績は208試合126得点となった。

メッシは2022年、決勝でフランスを破りワールドカップを制した。2014年と2026年にも決勝に進んだが、それぞれドイツとスペインに敗れた。

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2030年には、メッシに新たなチャンスが訪れるかもしれない。今度は選手としてではなく、先日2030年まで契約を延長したスカローニ監督のアシスタントとしてだ。

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アルゼンチン対コスタリカ戦を前にした会見で、スカローニ監督はメッシを指導陣に加える可能性について問われた。

「彼は2030年以降もサッカー選手でいると思う。もう代表選手ではないが、サッカー選手として、できる限り長く続けてほしい。ここに来たいなら何の問題もない。ワルテル（サムエル、編集部注）がもういない今、ぜひ来てもらいたい」と指揮官は語った。

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ワルテル・サムエルは今年限りでアルゼンチン代表のスタッフを離れ、欧州のチームで監督に就任する。