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ヴィクトル・ギェケレシュはスウェーデン代表で「カンニバル」の姿を取り戻した。しかし、最近の発言にもかかわらず、1月を前にアーセナルでの将来は不透明なままだ。

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5試合で6ゴール。スウェーデンがボスニアに3-2で勝利した直近の試合でも2得点を挙げ、またしても勝利の立役者となった。ヴィクトル・ギェケレシュは2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ、リーグBのグループ4でスウェーデン代表をけん引。1試合を残して、次回大会から大会方式も変わるリーグAへの昇格を決めた。

1998年生まれのセンターフォワードは絶好調で、2025年夏にアーセナルがスポルティング・リスボンから獲得するために7000万ユーロ超を支払った当時の姿を完全に取り戻したようだ。しかし、「カンニバル」の代表とアーセナルでのパフォーマンスには、依然として信じがたいほどの差がある。ミケル・アルテタ監督はまずギェケレシュの起用を限定しており、さらに移籍市場では同じポジションの攻撃陣の補強を探している。

アルテタにとっての豪華な控え 今季のアーセナルでは、プレミアリーグでの出場時間はわずか181分。先発は1度だけで、出場した10試合のうち3試合では90分間ベンチに座ったままだった。チャンピオンズリーグでは4試合で1ゴール2アシスト、うち3試合に先発とやや良い結果を残している。ただし、ここまで唯一の本格的なビッグマッチだったバイエルン・ミュンヘン戦ではベンチスタートとなり、出場はわずか22分だった。

ギェケレシュは残留を希望 以前からミケル・アルテタ監督のコーチングスタッフとの関係が悪化している選手として取り沙汰されてきた。しかし、ギェケレシュは少なくともメディアを通じた発言ではこれを否定し、今のところアーセナルで自分の力を示したいと改めて語っている。



「僕は残りたい。プレーしているときは調子がいいと感じる。僕たちはほとんどの試合に勝っている。最近はいいプレーができているし、今はコンディションもいい。アルテタとのコミュニケーションも良好だ。僕が去りたがっていると言われると、時々腹が立つ」

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それでも移籍の可能性はある ギェケレシュが簡単に諦めることはないだろう。何より、ロンドンで受け取る年俸1250万ユーロの手取り給与を、わずか1年半で手放したくはないはずだ。それでもアーセナルは攻撃陣の補強に向けて移籍市場で動いており、ミランとローマも強い関心を寄せるエンドリッキの獲得を狙うクラブの一つでもある。

ミランとユヴェントスにはチャンス？ アーセナルとアルテタ監督が、スペイン人指揮官が以前から求めていた攻撃陣の補強を実現すれば、ギェケレシュを巡る状況も変わり得る。ユヴェントスとミランの低コストで獲得できる候補として名前が挙がる移籍の噂も、再び注目を集めるかもしれない。ミランはゴンサロ・ラモスとともに起用するストライカーを探している。ユヴェントスは、その役割ではスパレッティ監督を納得させられていないヴォルテマーデとコロ・ムアニに代わる先発の背番号9を望んでいる。

もちろん、少なくとも今季終了までは、経済面で非常に有利な条件での取引でなければならない。買い取りオプション付きのレンタル移籍なら、関係者全員にとって最も望ましい形になり得る。残りがわずか6カ月であることを考えれば、ロンドンで受け取るはずの給与600万ユーロもイタリアのクラブの財政で負担できる額だろう。簡単ではない。ギェケレシュには、チャンピオンズリーグとプレミアリーグを離れ、できれば先発としてプレーできるものの、現在はイメージ面での影響力がより小さいヨーロッパリーグやセリエAに移るよう説得する必要もある。難しいが不可能ではない。冬の移籍市場は始まったばかりだ。