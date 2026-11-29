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アルスヴェンスカン最終節は期待を裏切らない展開となった。IKシリウスとハンマルビーIFの2チームが最後まで優勝を争い、頂点に立ったのはシリウス。ウプサラのクラブにとって初の国内制覇となった。

試合前に優勝候補と目されていたのはハンマルビーだった。ストックホルムのクラブはシリウスと勝ち点61で並んでいたが、得失点差ではプラス39対プラス24と大きく上回っていた。

しかし、上位につけるヴェステロースSKとのアウェー戦でハンマルビーはつまずいた。前半にトアンサ・アクセルがホームチームに先制点をもたらし、そのリードは最後まで守られた。

一方、シリウスもIFKヨーテボリとのアウェー戦で苦しんだ。長く0-0のまま推移し、わずかなミスが優勝の望みを断ちかねない状況だったが、ハンマルビー戦が有利な経過をたどっていることも把握していた。

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後半の規定時間が終わる数分前、ザラーン・ヴァンチャがこぼれ球を頭で捉え、シュートを低く抑えて先制。アウェーサポーター席は歓喜に包まれた。

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これが優勝争いの決定打となった。ハンマルビーは後半アディショナルタイム深くに退場者を出し、10人で試合終了を迎えた。その頃には、シリウスの歴史的な優勝はもはや阻めないことが明らかになっていた。

シリウスはチャンピオンズリーグ予選への出場権も獲得。ハンマルビーはヨーロッパリーグ予選に回る。

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ユールゴーデンIFにとっても素晴らしい一日となった。ハンマルビーの宿敵は前節、 シリウスの失点を喜んでいた 。それによって宿敵の優勝の可能性が大きく下がったためだ。

ただ、その敗戦はユールゴーデンの欧州大会出場の可能性にも影響した。最終節を前に、同クラブは欧州大会出場権が得られる最後の枠となる3位を争うBKヘッケンと勝ち点で並んでいた。最終節ではヘッケンとの直接対決に1-0で勝利し、ストックホルムのその一角では祝賀ムードが広がった。