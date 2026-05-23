「スヴェン・ミスリンタット、アヤックスとボルシア・ドルトムントに続き再び解任」

スカイ・ドイツのジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルク氏によると、スヴェン・ミスリンタット氏は土曜日にフォルトゥナ・デュッセルドルフを解任された。クラブは2.ブンデスリーガで17位となり3.ブンデスリーガへ降格、監督評議会が決定した。

クラブは昨季2.ブンデスリーガ17位で3部降格が決定し、ミスリントアットはテクニカルディレクターを解任された。

昨年12月に就任したミスリントアットは、冬の移籍市場でボルシア・ドルトムントからヨルディ・パウリーナら4選手を獲得したが、降格は避けられなかった。

53歳のミスリンタットは2028年12月31日までの契約を残していたが、協議の末、即刻解除された。

ミスリントアットは以前、ボルシア・ドルトムントとアヤックスでも解任されている。2023年にモーリス・ステインと共にアムステルダムのクラブに加わり、短期間で最下位に沈んだステインが解任された。

結果として数千万ユーロの補強も実らず、ミスリンタットも退任。多くの新戦力がヨハン・クライフ・アレナで結果を残せず、批判が集中した。

彼は過去にアーセナルのスカウトやVfBシュトゥットガルトのスポーツディレクターも務めた経験を持つ。