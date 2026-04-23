スヴェン・マイナンスはAZ戦直後、ACミランから関心を示された。

同日早朝、イタリアからスヴェン・マイナンスがACミランから強い関心を寄せられているというニュースが伝えられた。AZのMFである彼は、木曜日の夜、ゴー・アヘッド・イーグルスとの引き分け（0-0）の後、この有望な噂について問われた。

マイナンスは「今日は良いプレーができなかった。後半は求められるレベルに少し近づいたが、本当にがっかりしている」とESPNのカメラに語った。

彼は、アデラーホルストでの低調なパフォーマンスをカップ戦の勝利やその後の祝賀会のせいにはしない。「チームも私も、今日は最高のパフォーマンスを見せたいと思っていた。人々がエネルギー不足で苦戦すると予想したのは理解できる。それでも本当に悔しい」と語った。

イタリア紙『トゥットスポルト』は同日、ミヤンズがミランから強い関心を寄せられていると報じた。ミランでは、ティヤニ・レインダースの足跡をたどる可能性もある。このオランダ代表選手は2023年にAZからミランへ移籍し、セリエAを牽引する存在へと成長した。

ミランはカップ決勝にスカウトを派遣し、マイナンスのプレーをチェックした。本人は「イタリア語は上手くない」と笑い、「記事は読んだし、メッセージもたくさん届いた」と明かした。

「それはまだ先の話。今は残念だ。バルセロナ遠征を良い気分で迎えたかった」と、今後の遠征に言及した。

「まずは気持ちを整理する。それから先を考える」とマイナンスは語った。26歳の創造的な選手は2028年半ばまでAZと契約している。