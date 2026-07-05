「スヴェン・マイナンスはアヤックスで巨額の年俸を得ることができたが、ある明確な理由からそれを断った」

PSV移籍間近のスヴェン・マイナンスには、アヤックスから巨額年俸が提示されていた。しかし本人はこれを断った。

AZからPSVへの移籍は数日前から噂されていたが、ついに正式決定。『Eindhovens Dagblad』によると、PSVは1300万ユーロを支払い、彼はイスマエル・サイバリの穴を埋める見込みだ。

アヤックスも獲得に本腰を入れており、巨額の年俸を用意していたという。ブアリン氏によると、「ミチェル監督はマイナンスと詳細に話し合い、アムステルダムへ招へいしようとした。アヤックスは彼をどうしても欲しがり、巨額の年俸を提示する用意があったとAZ周辺が明かしている」という。

それでもミヤンズがオファーを断ったのは、PSVの存在が大きな理由だった。「PSVが交渉に入ると、彼はできるだけ早く王者へ移籍したいと望んだ。その願いはまもなく実現する」

サイバリがバイエルン・ミュンヘンへ移籍した後、PSVは後継者探しに迷いを見せなかった。ブアリンは「最終候補はマイナンスとセルタ・デ・ビーゴのテオ・スウェドバーグだった」と明かす。

PSVとは複数年契約を結ぶ見込みで、月曜にメディカルチェックを行い、問題がなければ正式に加入する。

ピーター・ボス監督は土曜のPSV対ロイヤル・アントワープ（1-1）後、「スヴェンは良い選手だ」と語った。「移籍の質問はスチュワートに聞いてほしい」