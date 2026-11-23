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スヴェン・ウルライヒがインタビューで今後の計画を詳しく語り、過去も振り返った。バイエルンで長年控えGKを務めてきたウルライヒは、ある試合と出場を逃した大会を今も悔やんでいる。

ウルライヒは、ハンブルガーSVでプレーした2020-21シーズンの1年間を除き、2015年からバイエルンのGK陣に名を連ねている。長くマヌエル・ノイアーの第1控えを務めたが、ヨナス・ウルビヒの獲得以降は第3GKとなった。現在またしても負傷しているノイアーは、来夏の契約満了時に41歳で現役を引退し、2歳年下のウルライヒもそれに続く可能性が高そうだ。

「今後どうするのか、クラブが何を望んでいるのか、近いうちにバイエルンと話すつもりです」とウルライヒはキッカーに語った。「シーズン後に何が起こるかについて、マヌ（ノイアー）の代わりに話すことはできません。でも、僕がすべてを彼次第で決めるわけではありません」。ノイアーが引退した場合でも、自身が再び契約を延長することは「あり得る」という。「気分が良く、健康でコンディションも良いと感じられる限りは。今はそうです。ただ、それが急に変わり得ることも学びました」

将来の正GKとして期待されているのはウルビヒだ。ノイアーが度重なる負傷に見舞われたことで、すでに多くの試合に出場している。現在、ノイアーは腱の部分断裂で離脱中だ。ウルライヒはウルビヒが正GKを務められると考えている。「僕には彼がとても落ち着いて見えます。練習ではいつも素晴らしいパフォーマンスを見せ、試合でもすでにとても良いプレーをしています。彼は自分の道を切り開くでしょう」

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バイエルンでの将来は？ ウルライヒが今後の計画を語る

報道によると、バイエルンはすでに新たな経験豊富な控えGKを探している 。最終的にウルライヒの役割を引き継ぐ選手として、ロリス・カリウス（シャルケ04）、ベルント・レノ（フラム）、オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）らの名前が挙がっている。「僕のような選手がまた見つかるかは分かりませんね」とウルライヒは冗談を飛ばした。

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現役引退後も「絶対に」ミュンヘンに住み続け、「絶対にサッカーに携わりたい」といい、バイエルンで働けるなら「ぜひそうしたい」と話す。「ここは世界的なクラブです。引退後もここで働き、何かを一緒に築いたり、クラブをさらに良くする手助けをしたりできるなら、ぜひそうしたいです」。すでにスポーツマネジメントを学んだウルライヒは、将来的には「毎日ピッチに立つよりも、戦略的な仕事のほう」を考えているという。「ピッチにはもう十分長く立ってきましたから。数年後に戦略的な仕事は自分に向いていないと気づいて、やっぱり芝生の匂いを嗅ぎたくなるかもしれませんけどね」

ウルライヒが悔やむ2018年のCL準決勝と逃したW杯

ウルライヒはこれまでバイエルンで103試合に出場している。そのうち、もう一度プレーしたい試合はどれか。「2018年のレアル・マドリーとの準決勝です」と答えた。当時、ウルライヒは勝敗を左右するミスを犯し、バイエルンは僅差で敗退した。

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「決定的な失点の場面で、とても不運なプレーをしてしまいました。ボールを空振りしたんです。何年たった今も、なぜあれが起きたのか説明がつきません。GKがほんの一瞬、正しい判断をできなければ、ゴールを許すことがよくあります。残念ながら、あのときもそうでした。だから、もう一度プレーしたいんです。とはいえ、試合全体ではありません。それまではとても、とてもうまくいっていて、僕も2、3本の良いセーブをしていました。あの一つの場面だけをもう一度経験して、違う対処をしたいんです」

その2017-18シーズン、ノイアーが中足骨骨折で離脱したため、ウルライヒは数カ月にわたってバイエルンのゴールを守った。おおむね良いパフォーマンスを見せたものの、最終的にロシアでのW杯に臨むドイツ代表メンバーには選ばれなかった。「W杯に行くに値したと思います」とウルライヒは語る。「もちろん、行けていたらうれしかったでしょうね」