スイス、ブルガリア、そしておそらくハンガリーには、非常にユニークな国内王者たちがいる。

FCトゥーンは日曜、スイスリーグ優勝を決めた。前日のバーゼル戦敗戦にもかかわらず、ザンクト・ガレンが負けたため優勝旗を手にした。ブルガリアではルドゴレツ・ラズグラドの14連覇が止まった。土曜にレフスキ・ソフィアが優勝した。

スイス

昨季1部に昇格したばかりのFCトゥーンにとって、今回のタイトルは格別だ。マウロ・ルストリーネッリ監督率いるチームは、この節を前にサンクト・ガレンに9ポイントの差をつけていた。

サンクト・ガレンがFCシオンに敗れたため、クラブ史上初めてスイス王者に輝いた。来季チャンピオンズリーグ2次予選に出場する。

2004/05シーズンの2位が最高で、そのときはCLでアヤックスに2度敗れた（2-4、2-0）。

ブルガリアでは、ルドゴレツ・ラズグラドの14連覇が止まり、レフスキ・ソフィアが土曜日に優勝した。

ブルガリアではルドゴレツの独占が終了。2011年の昇格以来、毎年優勝を続けていたラズグラドの本拠地クラブは、今年王座を譲った。

今季カンファレンスリーグ予選でAZに敗れたレフスキが、2009年以来15年ぶり28度目の優勝を決めた。

レフスキは優勝にあと1ポイントが必要だったが、満員のゲオルギ・アスパルホフ・スタジアムでのCSKA 1948ソフィア戦に勝利。マルコ・ドゥガンジッチの決勝点で1-0とし、来季チャンピオンズリーグ1次予選進出を決めた。

ハンガリー

ハンガリーリーグは最終節を残し、4度優勝したETO FCが首位。ジェールを本拠地とするチームは、ロビー・キーン監督率いるフェレンツヴァーロシュに1ポイント差をつけている。

最終節でETOは8位のキスヴァルダと対戦し、勝てば自力で優勝できる。優勝チームはチャンピオンズリーグ1次予選に出場する。

ETOが最後に優勝したのは2013年。一方、フェレンツヴァーロシュは過去7年連続で王者に君臨してきたが、今回は最終節の結果をライバルに委ねる形となった。



