スイス戦直前、メッシらを襲った訃報

アルゼンチンサッカー界のレジェンド、アントニオ・ラティン氏が89歳で逝去した。アルゼンチンサッカー協会が発表した。

協会は追悼声明で、ラティンを「代表と名門ボカ・ジュニアーズの歴史に金字で名を刻んだ不朽の象徴」と称えた。彼は代表として1962年チリW杯、 1966年イングランド大会の2大会でアルゼンチン代表としてプレーし、同国サッカーが国際舞台で存在感を示した時代を象徴する選手だった。

守備的MFとして活躍し、強靭な闘志とリーダーシップでチームを牽引。ボカ・ジュニアーズでプリメーラ・ディビシオン6度制した。 1963年には「ゼニゼ」の愛称で知られるボカ・ジュニアーズをコパ・リベルタドーレス決勝へ導いた。この快挙はアルゼンチンサッカー界全体にとって誇りである。

世界の審判界を震撼させた事件

しかし、彼の名前はサッカー史上で最も議論を呼んだ事件とも切り離せない。 それは1966年W杯準々決勝、英国ロンドンの「ウェンブリー」スタジアムでアルゼンチン代表と開催国イングランド代表が対戦した一戦での出来事だった。

試合は緊張と感情が最高潮に達し、ラティンは審判の判定に繰り返し異議を唱えたため退場を命じられた。しかし彼は怒りに震え、長い間ピッチを離れようとしなかった。当時、このような場面はサッカー界で前例がなく、大きな話題となった。 当時まだカラーカードはなく、審判は口頭で選手に警告や退場を伝えていた。

怒りにまかせてピッチを去る際、彼はイングランド国旗付きのコーナーフラッグを折り曲げた。 判定への抗議の意思表示だった。その後、彼はエリザベス2世女王を迎えるために敷かれた赤い絨毯に座り込んだ。この挑発行為にイングランドの観客は怒り、投擲物や罵声を浴びせた。

混乱の末、カラーカードが生まれた。

この騒動はサッカー審判史の転換点となった。国際サッカー連盟（FIFA）審判委員会は審判と選手間の意思疎通を見直すことになり、 言語や文化の違いを超え、警告や退場を統一的に示す手段が必要となった。