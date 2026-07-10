スイス代表監督がフサム・ハサンを批判：「勝利を逃しておきながら、言い訳ばかりしている」

スイス代表のモラット・ヤキン監督は、エジプト代表のフサム・ハッサン監督が「アルゼンチンが2026年W杯で審判やFIFAの支援を受けている」と批判した件について、「試合の勝敗はピッチ上で決まる」と一蹴した。

ヤキン監督は準々決勝を前にした金曜の会見で、ハサン監督の主張を強く批判した。ハサン監督はエジプトがベスト16で3－2敗退した際、審判への不満から「FIFAがアルゼンチンに有利に働いている」「メッシに優勝させようとしている」と主張していた。

ヤキン監督は「試合は概して公正だ。VARが介入し、すべてをコントロールできる」と述べ、「勝利のチャンスがあったのに、試合後に発言で解決しようとするべきではない」と付け加えた。

エジプトは試合終了間際まで2－0でリードしていたが、その後逆転された。ヤキンは「ピッチ上で決着をつけるべきで、試合後の弁明や侮辱は公正とは無関係だ」と強調した。

ヤキンは、日曜未明にカンザスシティで行われる準々決勝で前回王者のアルゼンチンと対戦する。チーム得点王のヨハン・マンザンベが膝の負傷で欠場する痛手もある。

ヤキン監督は、今大会3得点2アシストを記録するマンザンビが復帰を目指したが、結局出場できないと発表。「全力で回復を図ったが、残念ながら間に合わなかった。ヨハンは強い痛みに苦しんでおり、全員にとって大きなショックだ」と語った。

メッシ封じにはボール支配が鍵だと語り、「ボールを保持している間は自由に動けない。いつものスタイルでパスを出させない」と述べた。