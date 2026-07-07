スイスはコロンビアよりPK戦に強く、アルゼンチンと対戦することになった

アルゼンチンは準々決勝でスイスと対戦する。ベスト16では0－0の後にPK戦4－3でコロンビアを下した。土曜にはカンザスシティで現世界王者と激突する。

序盤は堅い守りを敷くスイスに苦戦したが、コロンビアは徐々にペースを取り戻し、ルイス・ディアスとハメス・ロドリゲスが攻撃の糸口を探った。

20分にはグスタボ・プエルタの強烈なシュートをグレゴール・コベルが好セーブ。直後にドリンクタイムが設けられた。後半は再びスイスがボールを支配し、コロンビアの背後を狙った。

前半終了間際にはコロンビアが再び攻勢を強めたが、プエルタとルイス・スアレスのシュートはゴールを割れなかった。互角の展開で0－0のままハーフタイムへ。

後半開始早々、ファビアン・リーデルが放ったフリーキックはサイドネットに弾かれた。緊張感は高まるが、質の高い展開とは言い難い。60分にはスアレスが好機を逃し、ジェームズとジョン・アリアスが交代した。

試合は延長へ。コロンビアはルクミのヘディングがクロスバーを叩き、カンパスのシュートもコベルがセーブ。アムドゥーニのシュートはバルガスに阻まれた。

延長でも決まらず、試合はPK戦へ。

ダヴィンソン・サンチェスはバーに当て、アカンジは枠を外した。コベルはクチョ・エルナンデスのキックを止め、ディアスは成功。最後にバルガスが決め、スイスは準々決勝でアルゼンチンと対戦することになった。