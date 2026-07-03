スイスはアルジェリアに苦戦せず、ベスト16進出を決めた。

スイスはアルジェリアを破り、ワールドカップベスト16進出を決めた。ムラト・ヤキン監督率いるチームはブレール・エンボロとダン・ンドイエのゴールで2-0と勝利し、次のラウンドではバンクーバーでコロンビアまたはガーナと対戦する。

試合前はわずかに有利と見られていたスイスに対し、アルジェリアは序盤戦術的に対応した。しかし10分、先制点を許した。

プレミアリーグ移籍が噂されるマンザンビがドリブルで突破し、低いクロスを供給。エンボロが至近距離から押し込み1－0とした。

この早い時間帯での得点がスイスに優位をもたらし、アルジェリアは追う展開が続いた。ウラジミール・ペトコヴィッチ監督率いるチームは攻撃面で長い間無力だった。ハーフタイム直前にようやくアルジェリアが数回危険な場面を作ったが、ファレス・シャイビとイブラヒム・マザのシュートは実を結ばなかった。

後半開始早々、アルジェリアのパスミスをスイスが拾い、ンドイエがフリーで右足を振り抜いて2-0。

この失点で試合の緊張感は一気に薄れた。アルジェリアはリヤド・マフレズの枠外シュートを除けば、堅いスイス守備陣を前にほとんど攻撃できなかった。フェイエノールトのアニス・ハジ・ムッサを投入しても状況は変わらなかった。

終盤はスイスが試合を支配し、決定機を複数作りながら決めきれなかった。途中出場のファビアン・ライダーは無人のゴール前でヒールに当て、ルカ・ジダンに阻まれた。