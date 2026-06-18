スイスのゴールで、ワールドカップのノックアウトステージ進出がほぼ確実になった。

スイスはロサンゼルスで行われたボスニア・ヘルツェゴビナ戦で4－1の初勝利。ヨハン・マンザンビ（2得点）、ルーベン・バルガス、グラニット・シャカが得点を挙げた。ボスニアはエルミン・マフミックが1点を返したが、タリク・ムハレモヴィッチの退場で10人で終えた。

両チームは初戦で1-1の引き分けだった。スイスはカタール、ボスニア・ヘルツェゴビナはカナダと対戦した。PSVのバヤクタレヴィッチはベンチスタート、40歳のジェコは先発した。

前半はスイスが圧倒。ダン・ンドイェがサイドネットを揺らすシュートとGKニコラ・ヴァシリに阻まれたシュートでチャンスを作った。レモ・フロイラーの遠距離シュートはわずかに枠を外れた。

徐々にボスニアも反撃したが、決定機は作れなかった。

後半も決定機は少なかった。ンドイエのオーバーヘッドをヴァシリが止め、コベルもデディッチのシュートを阻んだ。

後半20分、ヤキン監督はマンザンビとバルガスを投入。マンザンビは浮き球をワンタッチで合わせ1-0とし、バルガスの低いクロスを押し込んで3-0。バルガスもファーサイドに2-0のゴールを決めた。

その間にムハレモヴィッチはエンボロを倒し一発退場。マフミッチが1点を返したが、メミッチのファウルでシャカがPKを決め4－1となった。

この結果、スイスは4ポイントでグループB首位、ボスニア・ヘルツェゴビナは1ポイントで最下位となった。木曜から金曜未明にはカナダ対カタール戦が行われる。