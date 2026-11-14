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スイスはマリボルでの接戦の末に引き分け、ネーションズリーグの最上位ディビジョンへの復帰を正式に決めた。この結果でリーグAへの昇格が確定した一方、ムラト・ヤキン監督は試合終盤のホームチームの戦術的な戦い方に驚いたことを認めた。

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マリボルでの引き分けにスイスが歓喜

スイス代表はリュドスキ・ヴルト・スタジアムでの緊迫した一戦を乗り切り、ネーションズリーグのリーグA昇格を決めた。スロベニアとの0-0の引き分けで、ヤキン監督率いるチームは予定より早く目標を達成。選手たちは喜びに沸いた。この結果、スイス代表は次回大会で欧州の強豪が集う最上位リーグで戦うことになり、今回の代表ウィークに寄せられた大きな期待に応えた。

成果を振り返ったヤキン監督は、大きな重圧の中で粘り強さを見せた選手たちをたたえた。「大きな安堵感がある。期待は非常に大きかった」と『blue Sport』が伝えた。ヤキン監督は、積極的に攻める内容ではなかったものの、意欲的な相手とのアウェーでの重要な代表戦を乗り切るために必要な戦術的規律を示したと指摘。「喜んでいいし、誇りに思っていい。期待もプレッシャーも非常に大きかった」と付け加えた。

スロベニアの戦い方に驚いたヤキン監督

好結果を得た一方、ヤキン監督は終盤にスロベニアが勝利を求めて攻勢を強めなかったことに、やや困惑したと認めた。自分たちの望みをつなぐには勝利が必要だったホームチームが、終盤に猛攻を仕掛けてくると予想していたが、実際にはそうならなかった。スロベニアは比較的慎重な姿勢を崩さず、その戦術的選択は最終的にスイスに有利に働いた。スイスは落ち着いて試合を終えた。

ホームチームのこうした戦術的な慎重さは、ヤキン監督が守備的な布陣を批判していた過去の対戦とは対照的だった。「実際、少し驚いた。彼らにとっては、まさに勝つか負けるかの試合だった。それでも、最後に全員を前に出してこなかったのは、私にとって悪いことではなかった」とヤキン監督は説明した。

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難しい状況で示した成熟ぶり

試合は問題なく進んだわけではない。序盤には審判団の無線機器に技術的な問題が発生し、7分間中断した。寒さの中での中断は経験の浅いチームならリズムを乱しかねなかったが、スイスは冷静さを保った。ヤキン監督は中断に動揺せず、試合終了の笛が鳴るまで集中力を維持したチームの成熟ぶりを称賛した。

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「優れた攻守の切り替えを持つ強いチームが相手だと分かっていた。決して簡単ではなかった。また不用意にカウンターを受けないよう注意する必要があった」と監督は振り返った。

スコットランド戦では選手の入れ替えを計画

リーグA昇格が正式に決まり、スイスは月曜日にザンクト・ガレンで行われるスコットランドとの最終戦を迎える。この試合は昇格を祝う一戦となる。ヤキン監督は、今回の代表活動期間中に出場時間が限られていた控え選手たちを試す機会にしたい考えを示した。

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ただし、チームとしての一体感を損なうような大幅な変更はしないと明言。「必要な安定感と真剣さは保たなければならない。それでも、間違いなく何人かは入れ替える」とヤキン監督は述べた。