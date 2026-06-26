スアレス：「ワールドカップの試合が終わったらメッシに謝る…シメオネはバルセロナに制裁を加えるかもしれない」

バルセロナとアトレティコ・マドリードでプレーしたルイス・スアレスは、シメオネ監督がジュリアン・アルバレスを説得し残留させる可能性があると述べた。一方で、アルバレスが今夏に退団する意思を曲げない可能性もあるとした。

スアレスはラジオ局「カデナ・セル」の番組『エル・ラルヘロ』の独占インタビューで語った。

スアレスは、バルセロナでプレーしたいという夢を叶えるために移籍を要求したアルバレスの立場と衝撃的な発言を完全に理解していると述べ、自身もリヴァプールから移籍を希望したものの、後に翻した経験を振り返った。 「変化を求めて新天地を目指す選手の気持ちは分かる。私もリヴァプール時代にCL出場を求めアーセナル移籍を希望したからだ」

その時、キャプテンのジェラードが『良いシーズンを過ごせば、俺たちがサポートする。そうすればバルセロナでもレアル・マドリードでも行ける』と説得してくれた。 彼の言葉に納得し、当時不適切な発言をしたとして謝罪した。その後、リヴァプールのために全力を尽くし、ファンにも許してもらえた。あのシーズンは、リヴァプールでの私の最高のシーズンだった」。

スアレスは「サッカーでは何が起きても不思議ではない。クラブが引き留めても、アルバレスが移籍を貫く可能性もある」と語った。

「ルイシート」は「チョロ（監督）やサポーターが『今年がアトレティコの年だ』と説得するかもしれない。逆に彼自身が『もう十分だ』と踏ん張るかもしれない」と語った。

スアレスはさらに「バルセロナをはじめ、どのチームもアルバレスを獲得したがるし、どんな金額でも支払うだろう。彼はボールを繋ぎ、展開する能力に優れ、センターバックの間を巧みに動き回り、守備でも助けとなる。決定的なパスを供給するウイングもいる。 スピードとパワーを兼備している」

また、スアレスはラジオ番組で、レジェンドのメッシと新星ヤマルを比較する質問には答えなかった。「比較は嫌いだ。時代もスタイルも違うからだ。 2人は全く異なる選手だ。ラミンはまだキャリアの初期段階にあり、スペイン代表で責任を担い、期待に応えている」。

さらに、メッシとの特別な関係についても言及。アルゼンチンとウルグアイのライバル関係が、二人の友情に影響を与えていないと強調した。

スアレスは笑顔で、ワールドカップでの友人の驚異的な活躍をどのように見守っているかを説明した。 試合後にメッセージを送って「もういいよ」とからかうんだ。彼を称える言葉はもうない。サッカーファンとして拍手を送りたい。彼はいつも驚かせてくれる。彼が幸せで、ワールドカップを楽しんでいる姿が見られて嬉しいよ」。