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インテル・マイアミCFとFCシンシナティはヌー・スタジアムで激しい攻防を繰り広げ、2-2で引き分けた。4ゴールすべてが後半に生まれ、カゼミーロのアシストからルイス・スアレスが先制。シンシナティが素早い反撃で逆転したが、90分にリケルメ・フィリピが同点ゴールを決めた。

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ヌー・スタジアムは期待感に包まれていた。インテル・マイアミCFとFCシンシナティにとって、多くが懸かった一戦だった。リオネル・メッシとルイス・スアレスを擁し、イースタン・カンファレンス3位につけるマイアミは、ニューヨーク・レッドブルズ戦の敗北から立ち直ろうとしていた。一方、シンシナティはプレーオフ進出を追い、勝ち点を必要としていた。前半は両チームとも守備の安定を優先する慎重な展開となり、0-0で終了。メッシは44分に警告を受けた。

慎重な立ち上がりを経てスアレスが先制点

試合が動いたのは61分。ルイス・スアレスが得点への鋭い嗅覚を見せた。カゼミーロのアシストから決め、インテル・マイアミに先制点をもたらすと、ホームの観客も落ち着きを取り戻した。マイアミはハーフタイムに2人を交代し、マティアス・ガラルサとセルヒオ・レギロンに代えてテラスコ・セゴビアとイアン・フレイを投入。自信を深め、試合を支配し始めた。

シンシナティが劇的な逆転

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マイアミが僅差の勝利に向かっているかに見えた矢先、試合は一転して激しく動いた。規律を保っていたシンシナティは80分、エヴァンデルのお膳立てからケンジ・ムボマ・デムが決め、フロリダの観客を沈黙させる。そのわずか6分後には、サミュエル・ギディがタイラー・バーロウのアシストから決め、アウェーのシンシナティが2-1と逆転した。

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フィリッピが最後の展開をもたらす

敗色が濃くなる中、インテル・マイアミは守備のリスクを顧みず攻めに出た。83分にヘルマン・ベルテラメとの交代で出場したリケルメ・フィリッピが、その立役者となる。90分、選手が密集するペナルティーエリア内でロドリゴ・デ・パウルのパスを受けて決め、2-2とした。このゴールにマイアミのベンチは歓喜に沸き、試合展開を踏まえれば妥当と思える結果を手にした。

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主な活躍選手と戦術的な変化

ホームのマイアミではスアレスとフィリッピが注目を集め、先制点をアシストしたカゼミーロも後方からの影響力を示した。メッシは比較的静かな夜を過ごした。前半終了直前に警告を受け、後半にはシュートをブロックされた。シンシナティでは、途中出場のバーロウやT・アヌンガらが、疲れの見えたマイアミの守備を突く助けとなった。ゴールが相次いだ一方で、マイアミの規律には疑問が残る。メッシが44分、セゴビアが90＋3分、スアレスが90＋4分に警告を受け、イエローカードは計3枚となった。

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イースタン・カンファレンスの争いへの影響

この引き分けでインテル・マイアミはイースタン・カンファレンスの上位3位以内という好位置を保ったが、シンシナティの反撃を許した守備のほころびは悔やまれるだろう。FCシンシナティにとって、この勝ち点1は粘り強さの証しであり、プレーオフ進出への望みをつないだ。両チームとも、MLSのシーズンが最も重要な局面に入る中、手ごわい相手になることをうかがわせた。



