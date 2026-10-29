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インテル・マイアミCFとFCシンシナティはヌー・スタジアムで激しい攻防を繰り広げ、2-2で引き分けた。4ゴールはすべて後半に生まれた。カゼミーロのアシストからルイス・スアレスが先制点を決めた後、シンシナティが立て続けに得点して逆転。しかし、90分にリケルメ・フィリピが同点ゴールを決めた。

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ヌー・スタジアムには期待が高まっていた。インテル・マイアミCFとFCシンシナティの対戦は、両チームにとって重要な一戦だった。イースタン・カンファレンス3位で、リオネル・メッシとルイス・スアレスを擁するマイアミは、ニューヨーク・レッドブルズ戦の敗北から立ち直ろうとしていた。一方、シンシナティはプレーオフ進出を目指し、勝ち点を必要としていた。前半は互いに守備の安定を優先する慎重な展開となり、0-0で終了。メッシは44分に警告を受けた。

慎重な立ち上がりの後、スアレスが均衡を破る

試合が動いたのは61分。ルイス・スアレスが持ち前の得点感覚を発揮し、カゼミーロのアシストから決めた。インテル・マイアミが先制し、ホームの観客は落ち着きを取り戻した。マイアミはハーフタイムに2人を交代し、マティアス・ガラルサとセルヒオ・レギロンに代えてテラスコ・セゴビアとイアン・フレイを投入。徐々に自信を深め、試合を支配し始めた。

シンシナティが劇的な逆転

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マイアミが1点差の勝利に向かっているかに見えたところで、試合は一転して慌ただしい展開となった。規律を保っていたシンシナティは80分、エバンデルのアシストからケンジ・エムボマ・デムが決め、フロリダの観客を沈黙させる。そのわずか6分後には、サミュエル・ギディがタイラー・バーロウのアシストからゴールを決め、アウェーのシンシナティが2-1と逆転した。

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フィリピが最後に同点弾

敗北が迫る中、インテル・マイアミはリスクを顧みず攻めに出た。83分にヘルマン・ベルテラメとの交代で出場したリケルメ・フィリピが、その期待に応える。90分、選手が密集するペナルティーエリア内でロドリゴ・デ・パウルのボールを受け、決めて2-2とした。マイアミのベンチは歓喜に沸き、試合展開を踏まえれば妥当と感じられる結果を手にした。

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主な活躍選手と戦術面の変化

ホームのマイアミでは、スアレスとフィリピが注目を集めた。先制点をアシストしたカゼミーロも、後方から試合に影響を与える力を示した。一方、メッシは比較的静かな夜を過ごした。前半終了間際に警告を受け、後半にはシュートをブロックされた。シンシナティでは、バーロウやT・アヌンガら途中出場選手が、疲れの見えたマイアミの守備を突く助けとなった。ゴールが相次いだ一方、マイアミは44分のメッシ、90＋3分のセゴビア、90＋4分のスアレスと、計3枚のイエローカードを受け、規律面にも疑問が残った。

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イースタン・カンファレンスの争いへの影響

この引き分けでインテル・マイアミはイースタン・カンファレンスの上位3チームに入る好位置を維持したが、シンシナティの反撃を許した守備のミスは悔やまれる。FCシンシナティにとって、この勝ち点1は粘り強さの証しであり、プレーオフ進出への望みをつないだ。両チームとも、MLSのシーズンが最も重要な局面に入る中、手強い相手になることをうかがわせた。

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順位表との照合が必要な点：シンシナティの勝ち点43と、マイアミの正確な順位。スクリーンショットに順位表は写っておらず、この試合前にはニューイングランドが勝ち点55でマイアミと並んでいた。