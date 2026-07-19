ズラタン・イブラヒモビッチは確信している。「あの国がW杯決勝を席巻するだろう！」

FOXスポーツのインタビューで、ズラタン・イブラヒモビッチは今回のワールドカップ決勝がそれほどスリリングではないと予想した。元トップ選手で現在は解説者の彼は、スペインがアルゼンチン戦で試合を支配すると断言した。

根拠の一つはスペイン対フランスの前回試合で、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは大会を通じて一貫して印象的なプレーを見せているという。一方、アルゼンチンはこれまで苦しい試合を強いられてきた。

「スペインはフランスをうまくコントロールしていた。だからアルゼンチンも抑え込めるはずだ」

スペインはボールを保持し、アルゼンチンはカウンターを狙うチームではない。スペインがゲームプラン通り試合を支配する」と結んだ。この見解にマイケル・オーウェンとジョン・テリーも同意している。

「アルゼンチンは準決勝まで運が良かった」とオーウェンは指摘。「カーボベルデ、エジプトに苦戦し、イングランド戦も終盤の得点だった。プレーは印象的ではない」

「スペインは違う。フランス戦は一流の試合だった。素晴らしい相手に素晴らしいパフォーマンスだった。スペインがアルゼンチンよりずっと優れており、優勝すると予想する。当然の結果だ」

テリーも「アルゼンチンは連係と粘り強さがあるが、スペインが接戦を制する」と予想した。