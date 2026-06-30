ズラタン・イブラヒモビッチがロナルド・クーマンを痛烈に批判：「それには腹が立つ」

元世界トップクラスのストライカー、ズラタン・イブラヒモビッチとティエリ・アンリは、FOX Sportsで「ワールドカップでのオランダ代表の早期敗退の最大の責任者はロナルド・クーマン監督だ」と結論づけた。

月曜夜、オランダ代表はPK戦の末にモロッコに敗退。戦術を巡る批判が国内外で噴出している。

2001～2004年にクーマン監督の下でアヤックスでプレーしたイブラヒモビッチは、試合直後にこう批判した。「この敗北はクーマンの責任だ。私が知るオランダ代表ではない。オランダらしいスタイルで負けてほしかった。」

「僕はいつも『攻めろ、攻めろ、攻めろ』と教えられた。これはオランダではない。今日のクーマンは負けないように守るイタリア人監督のようだった。オランダは勝つためにプレーする。負けるなら自分たちのスタイルで負けるべきだ……」

「これは私が知るオランダではない。選手たちは居心地悪そうだった。ボール支配も攻撃も消えていた。ひどい内容で、責任はすべてクーマンにある」とイブラヒモビッチは繰り返した。

アンリは特に、5バックで始めた采配を「モロッコを恐れていると言っているようなものだ。勝てば正しかったことになるが、負ければ間違っていたことになる」と批判した。

「オランダは通常そんなプレーはしない。クーマンには別のビジョンがあったようだ」とこのフランス人選手は語った。