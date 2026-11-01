バイエルン・ミュンヘンに所属するモロッコ代表イスマイル・サイバリが、ブンデスリーガのボルシア・ドルトムント戦で負った右足首の重傷を治療するための手術を成功裏に終え、退院した。復帰まで少なくとも数カ月を要する見通しだ。

サイバリは自身のインスタグラムに病院のベッドからの写真を投稿し、笑顔を見せながら次のようにコメントした。「手術は成功！トレーニングに戻る時が来た。できるだけ早くピッチで会おう」

このモロッコ代表の選手は、土曜夜に行われたドルトムントとの2-2のドローの試合で、具体的には24分に負傷した。こぼれ球に到達しようとした際、相手GKグレゴール・コベルと接触し、右足首を捻挫したものだ。

そして事故から約16時間後、バイエルン・ミュンヘンは公式の診断を発表し、サイバリが脛骨と腓骨をつなぐ靭帯の断裂を負っていると明らかにした。これは足首関節の上部を固定する役割を担う靭帯である。

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ドイツ紙「ビルト」は、選手が少なくとも3カ月のリハビリ期間を必要とすると報じた。

バイエルンの悩みはサイバリの負傷だけにとどまらなかった。同じ試合の31分、セルジュ・ニャブリが左膝の腱の負傷によりピッチを去ったのだ。同ドイツ紙によると、離脱期間は4〜6週間と見込まれている。

これらの打撃は、バイエルンがチャンピオンズリーグで火曜日にアトレティコ・マドリードと対戦する準備を進めるなかで重なった。チームはサイバリ、ニャブリ、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラを含む攻撃陣の大きな欠場に悩まされており、一方でドルトムント戦を右膝の痛みにより退いたマイケル・オリーゼの起用可能性についても疑問符が付いている。

バイエルンはこの試合を、暫定監督アーロン・ダンクスの指揮の下で戦う。ダンクスは、髄膜炎に罹患したバンサン・コンパニの不在を受けて任務を担っている。