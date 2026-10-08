伊藤洋輝にとって、今回終了した代表ウィークは心地よい気分転換となった。27歳のDFは日本代表の全4試合に出場し、そのうち3試合では先発も務めた。キリンカップと呼ばれるミニ招待大会では、エクアドルとの準決勝でPK戦のキッカーも成功。続くニュージーランドとの決勝勝利でもフル出場を果たした。伊藤の総出場時間は288分だった。

それに対し、バイエルンでの公式戦7試合後の実績はわずか10分間。チャンピオンズリーグのFKボデ／グリムト戦で、5-0勝利の際に途中出場したのみで、その時点では試合の大勢はすでに決していた。左サイドバックでは、バンサン・コンパニ監督は復調したアルフォンソ・デイヴィス、新戦力のナサニエル・ブラウン、あるいはヨシプ・スタニシッチを起用している。センターバックではダヨ・ウパメカノ、ジョナタン・ター、キム・ミンジェが入れ替わりでプレー。伊藤はコンパニの構想から外れているように見える。

まだ一度も起用されていない放出候補のサシャ・ボエと並び、伊藤は層の薄いバイエルンのスカッドにおいて、コンパニの広範な継続的ローテーションから実質的に外されているわずか2人の実績あるフィールドプレーヤーの1人となっている。すでに18選手が少なくとも166分以上の出場時間を得ている。セルジュ・ニャブリもまもなくその限られたグループに加わる見込みだ。31歳の同選手は代表ウィーク直前に復帰を果たし、直近ではすでにドイツ代表で3試合に出場していた。

伊藤洋輝のバイエルンでの最初の2シーズンはどうだったのか？

伊藤は2024年、契約解除金2350万ユーロでVfBシュトゥットガルトからバイエルンへ移籍した。2度の中足骨骨折により、いったん短い中断を挟みながらも、当初はほぼ1年半にわたって戦列を離れた。昨年11月になってようやく復帰し、その復帰時にはクラブのスポーツ部門首脳陣がそろって「内部昇格の新戦力」として喜びを示していた。

その後のシーズン残りでは伊藤も定期的に出場し（公式戦23試合）、信頼できるローテーション要員として存在感を示した。4バックの左でも、中央でもプレーした。すでに決着していたブンデスリーガ終盤では、伊藤はほぼレギュラーとなり、最後の6試合のうち5試合で先発を任された。DFBポカール決勝のシュトゥットガルト戦でも途中出場を果たしている。

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伊藤洋輝は冬にバイエルンを離れる可能性がある

今夏、バイエルンはアイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロで、複数ポジションをこなせる新たな左サイドバック、ナサニエル・ブラウンを獲得した一方、ラファエル・ゲレイロは放出した。伊藤のバイエルンでの将来は、2028年までの契約があるにもかかわらず、当時すでに疑問視されていたが、クラブ首脳の発言は食い違っていた。

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは7月末、伊藤売却の可能性に前向きな姿勢を示していた。「ヒロキ本人が厳しくなると感じて移籍を考えるようなことがあるなら、我々はそれに向き合うことになる」と語っている。ただ、当初その兆候はなく、さらにプレシーズンでは6試合のテストマッチのうち5試合に出場。1. FCハイデンハイムとの最終テストでは、バイエルンのフィールドプレーヤーでただ1人フル出場していた。

移籍期間終了直前になると、伊藤には突然アヤックスへの移籍話が浮上したが、実現には至らなかった。 その後、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントはBildにこう語った。「ヒロキを放出することが、我々の大きな狙いだったことは一度もない。彼は重要な選手であり、今は再び長い期間にわたって本当に万全の状態にある」

ただ、コンパニのチームにおける現在の伊藤は、「重要」という言葉から実際のところ日本とミュンヘンほど遠い位置にいる。状況が変わるとすれば、ライバルの1人または複数人が離脱した場合くらいだろう。そうでなければ、バイエルンは冬に伊藤の売却へ向けて本格的に動くことになる。