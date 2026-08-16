シーズン開幕前：バルセロナが驚きの決断、その理由を明かす

バルセロナが新シーズンに向けて3種類の新しいユニフォームを用意したにもかかわらず、昨シーズンのオレンジ色のユニフォームを引き続き使用するという決定を下したことは、カタルーニャのクラブのサポーターの間で驚きを呼び、新シーズンの選択肢の中に古いデザインを残す理由について疑問の声が上がった。

スペイン紙『スポルト』は、バルセロナが2026-2027シーズン中、オレンジ色のユニフォームをチームのサードユニフォームとして残すことを決定したと明かし、この決定はマーケティング面やデザインの好みに関わるものではなく、各試合前に適切なユニフォームを選ぶという観点に基づくものだと説明した。

同紙は、クラブが新シーズンのユニフォームと一部の対戦相手のユニフォームとの間で色の重複が起きることを懸念しており、そのため主力ユニフォームや新しいサードユニフォームが色の面で適切でない場合に頼ることができる追加の選択肢として、オレンジ色のユニフォームを残すことを選んだと明らかにした。

バルセロナはすでに新シーズンの準備期間中、ウディネーゼとの2試合やバーゼルとの試合などでオレンジ色のユニフォームを着用しており、その後、このユニフォームがシーズンを通してチームの公式な選択肢の中に残り続けることが明らかになった。

一方でクラブは、2026-2027シーズンに向けて3種類の新しいユニフォームを用意した。その2つ目は、故バスケットボール界のレジェンド、コービー・ブライアントの遺産に関連する「マンバ」コレクションから着想を得たもので、濃い紫と黒を基調としたデザインに、ユニフォームに特別な趣を添える金色のディテールが加えられている。

3つ目の新しいユニフォームは、1996-1997シーズンから着想を得たデザインを復活させたもので、緑と黄色の色合いを組み合わせており、襟にはバルセロナのアイデンティティから着想を得たディテールが施され、歴史的な趣と現代的なタッチの融合が図られている。

こうして、新シーズンのバルセロナは2026-2027シーズンの3種類のユニフォームだけにとどまらず、昨シーズンのオレンジ色のユニフォームも試合中のユニフォームの色の重複を避けるための予備の選択肢として残り続けることになる。これが、当初サポーターには奇妙に映ったクラブの決定の理由である。