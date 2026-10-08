今回終了した代表ウインドーは、伊藤洋輝にとって心地よい気分転換となった。27歳のDFは日本代表の4試合すべてに出場し、そのうち3試合では先発も務めた。キリンカップという小規模招待大会では、エクアドルとの準決勝でPK戦のキッカーを務めて成功。続くニュージーランドとの決勝勝利でもフル出場した。伊藤の総出場時間は288分だった。

それに対して、バイエルンでの公式戦7試合を終えた時点での実績はわずか10分。しかも、すでに勝負が決していたチャンピオンズリーグのFKボデ／グリムト戦、5-0の勝利試合で途中出場しただけだった。左サイドバックでは、ヴァンサン・コンパニ監督は復調したアルフォンソ・デイヴィス、新戦力のネイサニエル・ブラウン、あるいはヨシプ・スタニシッチを起用している。センターバックでもダヨ・ウパメカノ、ヨナタン・ター、キム・ミンジェが入れ替わりでプレーしている。コンパニにとって、伊藤の居場所はもはやないように見える。

まだ一度も起用されていない放出候補のサシャ・ボエと並び、伊藤は選手層の薄いバイエルンのスカッドにおいて、コンパニの広範な継続的ローテーションから事実上外されているわずか2人の実績あるフィールドプレーヤーの1人となっている。すでに18選手が少なくとも166分以上の出場時間を得ている。セルジュ・ニャブリもまもなくその限られた顔ぶれに加わる見込みだ。31歳の同選手は代表ウインドー直前に復帰を果たしており、直近ではすでにドイツ代表で3試合に出場していた。

伊藤洋輝のバイエルンでの最初の2シーズンはどうだったのか？

伊藤は2024年、固定された移籍金2350万ユーロでシュトゥットガルトからバイエルンに加入した。2度の中足骨骨折により、（短い中断を挟みながら）当初はほぼ1年半にわたって離脱。昨年11月になってようやく復帰し、その際にはクラブ首脳陣がそろって「内部の新戦力」として復帰を喜んだ。

その後のシーズン残りでは、伊藤は定期的に起用され（公式戦23試合）、信頼できるローテーション要員として評価を固めた。4バックの左に入ることもあれば、中央でプレーすることもあった。すでに決着していたブンデスリーガ終盤では、伊藤は事実上のレギュラーで、最後の6試合のうち5試合で先発を任された。シュトゥットガルトとのDFBポカール決勝でも途中出場している。

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伊藤洋輝は冬にバイエルンを離れる可能性がある

今夏、バイエルンはアイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロで、複数ポジションをこなせる新たな左サイドバックのネイサニエル・ブラウンを獲得した一方で、ラファエル・ゲレイロを手放した。2028年まで契約を残していたにもかかわらず、伊藤のバイエルンでの将来は当時すでに不透明だったが、クラブ幹部の発言は食い違っていた。

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは7月末、伊藤売却に前向きな姿勢を見せていた。「もしヒロキ自身が難しくなると感じて移籍を考えるようなことがあれば、われわれはそれを検討することになるだろう」。当初はそうした兆候は何もなく、プレシーズンでも6試合のテストマッチのうち5試合に出場。1.FCハイデンハイムとの最終調整試合では、バイエルンのフィールドプレーヤーで唯一フル出場していた。

その後、移籍期間終了直前になって伊藤にアヤックス移籍の話が突然浮上したが、実現には至らなかった。するとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントはビルトに対し、こう語っている。「ヒロキを放出することは、決して我々の大きな意図ではなかった。彼は重要な選手であり、しかも今は再び長期的に見てしっかりとフィットした状態にある」

ただ、コンパニのチームにおいて現在の伊藤は、「重要」とは実際のところ日本とミュンヘンほど離れた存在にある。彼の状況を変えられるとすれば、おそらくライバルの1人または複数人の離脱だけだろう。そうでなければ、バイエルンは冬に伊藤売却へ向けて本格的に動くことになる。